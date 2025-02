“Hace un año no funciona carro de Bomberos de Bucaramanga”: aseguradora debe responder

El presidente del sindicato de Bomberos de Bucaramanga, Fabio Larrota, denunció lo que considera una mala administración en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Según Larrota, las instalaciones de la estación están seriamente deterioradas y una de las principales preocupaciones es la máquina escalera, que lleva más de un año fuera de servicio.

“Esta máquina escalera no sirve para nada. A pesar de ser una inversión considerable, no se ha hecho absolutamente nada para repararla. Además, hay otros contratos y denuncias que afectan al Cuerpo de Bomberos. No se le está dando la capacitación adecuada a los bomberos ”, afirmó Larrota.

En su mensaje, hizo un llamado urgente al alcalde de Bucaramanga y al Concejo Municipal para que pongan atención a la situación que atraviesan los bomberos de la ciudad.

Ante esta denuncia, el director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, respondió explicando que las problemáticas mencionadas por Larrota no son nuevas y están relacionadas con situaciones heredadas de gestiones anteriores.

Rodríguez explicó que el problema con la máquina escalera, que ha estado fuera de servicio durante más de un año, está siendo gestionado con la aseguradora, con la que finalmente se logró una comunicación positiva a finales de 2024. Según Rodríguez, los repuestos necesarios para la reparación de la máquina deben ser importados desde la casa matriz, lo que requiere tiempo adicional para su reparación.

Sobre los contratos mencionados por Larrota, el director explicó que, “uno de los contratos de obra fue firmado en 2023, a pesar de los esfuerzos realizados, el contratista no respondió a los requerimientos técnicos realizados. Como consecuencia, la administración está tomando medidas para iniciar trámites sancionatorios relacionados con este incumplimiento”, indicó el funcionario.

También señaló que las fallas estructurales en la estación central de bomberos están relacionadas con actividades realizadas bajo un contrato de mantenimiento del gobierno anterior, y que las acciones correctivas están siendo gestionadas de manera coordinada con la Alcaldía de Bucaramanga.

“Todas las soluciones a estos problemas están siendo coordinadas con el alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez, quien ha mostrado un gran interés en resolverlos de manera transparente. Estamos trabajando para garantizar que todo el proceso de reparación y contratación se haga conforme a los principios legales y administrativos”, destacó Rodríguez.