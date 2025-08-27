Publicidad

Se desplomó casa de tres pisos en Barranquilla; un hombre murió

Se desplomó casa de tres pisos en Barranquilla; un hombre murió

El hombre que falleció tras el desplome se llama Didier Menco, de 43 años de edad, quien se encontraba trabajando en la residencia cuando se presentó la caída.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: agosto 27, 2025 01:35 p. m.

Este miércoles, en el barrio Olaya de Barranquilla, ocurrió una tragedia tras el desplome de una casa de tres pisos. Un joven que se encontraba dentro de la vivienda falleció, mientras su cuerpo quedó atrapado entre los escombros.

Por estos hechos, las autoridades confirmaron la identidad del hombre que falleció. Su nombre es Didier Menco, de 43 años de edad, quien se encontraba trabajando en la residencia cuando se presentó la caída.

En desarrollo.

