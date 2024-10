Sería un golpe económico: gremios por propuesta de sacar a la Selección de Barranquilla

Entre los gremios económicos del Atlántico no cayó muy bien la propuesta realizada por la ministra del Deporte sobre “llevar de gira a la selección por todo el país”, pues consideran que quitarle la sede de las eliminatorias a Barranquilla traería graves repercusiones económicas para el comercio tanto formal como informal.

Al menos es la posición que expresó en diálogo con Blu Radio Mario Muvdi, presidente de Cotelco en el Atlántico, quien advirtió que esto, sin lugar duda, dejaría un daño irreparable a la ciudad, sobre todo al sector de la hotelería, teniendo en cuenta que han registrado niveles de ocupación por encima del 97%.

Así las cosas, advirtió que no entiende las causas que motivaron la propuesta.

"Me parece una situación bastante desobligante con Barranquilla, con el Atlántico y la Costa Atlántica. No entendemos cuál es el afán de tratar de hacernos daño en ese aspecto, no hay ningún motivo para tomar esa decisión".

Asimismo, también señaló que "los resultados de la selección Colombia se han dado en Barranquilla , hemos clasificado a los mundiales, la selección ha entregado sus mejores partidos, entonces no entendemos".

A su turno, Rafael Madero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco Atlántico, también sostuvo que las clasificatorias y los grandes acontecimientos que rodean la historia de la selección Colombia se han dado en Barranquilla y que, inclusive, la Liga de Fútbol más antigua del país era la del Atlántico.

En este orden de ideas, pide reconsiderar lo dicho por la ministra Luz Cristina López, teniendo en cuenta que por un solo partido de la selección Colombia, el comercio ha registrado aumentos hasta en un 70% en sus ventas.

"Sería un golpe duro a la economía, tanto al comercio formal como al informal, no se entiende muy bien el por qué de la propuesta, pero hay que recordarle al presidente Gustavo Petro lo que significa Barranquilla para la historia del fútbol", dijo Madero.