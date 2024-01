Sin previo aviso, embargan cuentas de Nequi a deudores de tránsito en Santa Marta

El nuevo año trajo una sorpresa no tan grata para los deudores morosos de comparendos y fotomultas en la capital del Magdalena. Como si se tratara de un regalo de año nuevo o reyes magos adelantados, cientos de conductores se quedaron sin poder mover sus cuentas de Nequi porque habían sido embargados por parte de la Secretaría de Movilidad Distrital de Santa Marta .

Enrique Quintero Rocha, un reconocido entrenador físico en Santa Marta, fue uno de los que recibió la sorpresiva forma de cobro: “Fui a utilizar mi cuenta digital de Nequi y no me dejaba a hacer ningún movimiento, me comuniqué con la entidad bancaria y vaya sorpresa me llevo, me dicen que no puedo utilizar mi cuenta porque he sido embargado”, aseguró a Blu Radio Quintero Rocha.

Aunque el dinero no es debitado, es decir, no se realiza ningún cobro automático, los usuarios morosos se ven afectados, pues no pueden utilizar su cuenta hasta que no paguen la totalidad de la deuda con la Secretaría de Movilidad.

Frente a esta situación, el entrenador Quintero asegura que: “está bien que cobren el dinero por la infracción cometida, pero en ningún momento notificaron de lo que iban a hacer y peor aún no permiten ningún acuerdo de pago, sino que debías sí o sí pagar la totalidad de la deuda”.

Así como Enrique Quintero cientos de samarios han salido a resolver la deuda para darle solución a sus cuentas, donde muchos reciben el pago de nómina de sus trabajos.

Blu Radio buscó conocer la posición del nuevo Secretario de Movilidad Distrital, pero no fue posible una entrevista, solo se logró establecer que estos cobros son recaudados por la nueva concesión que ha reemplazado al Sistema de Información Electrónico para el Tránsito y el Transporte (SIETT).

