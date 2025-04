Soldado barranquillero asesinado en Guaviare alcanzó a enviar mensaje a su papá: "Nos vamos a ver”

La tristeza se mantiene en Barranquilla por el asesinato del joven de 20 años Anderson Steven Bohorquez Ospina, soldado profesional atlanticense que quedó en medio de la emboscada realizada por las disidencias de las Farc en San José del Guaviare , el pasado domingo.

Su padre Jaime Ávila reveló que el barranquillero, de hecho, estaba próximo a salir de permiso y hasta estaban haciendo planes para su llegada a la capital del Atlántico.

“Estuvimos hablando en horas de la madrugada y me decía, papi, ya vamos bajando, porque ya venían de permiso. Ya él iba a salir de permiso y estaba muy contento. Nos vamos a ver ya papi, vamos a salir ahora que llegue enseguida”, declaró.

Ávila también sostuvo que el sueño de Bohórquez Ospina siempre fue servirle a la patria, mientras que su abuela materna, Janeth Barrios, lo describió como un joven sano y que no tenía problemas con nadie.

“Desde pequeño ese fue su mayor anhelo, servirle a la patria. Me decía papi apenas cumpla los 18 años de edad, saco la cedula y usted me lleva para el Ejército. Yo me quiero ir”, agregó su papá.

Recordemos que el alcalde Alejandro Char rechazó, por medio de sus redes sociales , ese ataque en el que siete militares perdieron la vida, así como el plan pistola que se está registrando en varias zonas del país, lo que ha dejado más de 20 uniformados muertos.

Publicidad

"Rechazamos contundentemente los ataques en contra de nuestra Fuerza Pública y hacemos un llamado al Gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias y pongamos fin a estos horrores que están enlutando a muchas familias colombianas. No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra gente", indicó el alcalde de Barranquilla.

Lamentamos la pérdida de Anderson Steven Bohórquez, un joven militar barranquillero que fue víctima del “plan pistola” que se está viviendo en el país.



Rechazamos contundentemente los ataques en contra de nuestra fuerza pública y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que… pic.twitter.com/qZedes6Eqq — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 29, 2025