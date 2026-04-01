Tras 41 años en el aire, capitán de vuelo se despide entre homenajes y emoción

Al piloto Daniel Enrique Hernández el pasado martes le tocó ser por última vez capitán de vuelo, luego de 41 años de servicio en los cielos colombianos. La razón tiene que ver con su pensión, tras culminar con este deber cumplido durante cuatro décadas.

Este último trayecto como capitán lo cumplió en un vuelo entre Bogotá y San Andrés, que partió al mediodía de este martes 31 de marzo del aeropuerto El Dorado. Allí empezaron las despedidas. Primero con un sentido mensaje desde la torre de control.

"Hoy no es un vuelo cualquiera, hoy es el cierre de una trayectoria extraordinaria de 41 años surcando los cielos y llevando vidas y sueños y esperanzas a bordo. Llega el momento de colgar las alas, pero con el orgullo del deber cumplido. No todos pueden decir que hicieron del cielo su hogar", indicó el controlador en turno al equipo del vuelo.

Pero esto apenas fue el inicio de un viaje emotivo, pues el capitán ‘Quique’ se animó a salir de la cabina de mando para contar su buena noticia a todos los pasajeros, entre los por cierto estaban al menos ocho miembros de su familia.



"Mi nombre es Daniel Hernández soy el piloto de este vuelo. Llegué a esta aerolínea hace 41 años, un mes y una semana y hoy es mi último vuelo. Estoy feliz. Hoy le doy gracias a Dios infinito por haberme cuidado y acompañado toda la vida. A mis papás porque me hicieron este sueño realidad", contó el capitán mientras se le quebraba la voz y recibía aplausos de los presentes.

"Hoy está toda mi familia en mi vuelo y estoy supremamente feliz. Los voy a llevar con todo el cariño del mundo y el mayor profesionalismo. Le doy gracias a mi tripulación, a todos loa auxiliares de vuelo, a la gente de tierra, a los despachadores y los controladores", comentó.

Para cuando el capitán se preparaba para aterrizar, lo sorprendieron los bomberos de San Andrés, quienes le realizaron un arco de agua en la pista. Al bajar, el experimentado piloto no solo se despidió dando la mano uno a uno a los pasajeros, sino que además fue sorprendido por un grupo de compañeros de su aerolínea, quienes le tenían en la pista carteleras con mensajes que decían “Plan de vuelo completado con éxito”.

Publicidad

No es casualidad que ‘Quique’ decidiera que este fuera su último destino como capitán, pues en San Andrés le tienen gran apreció debió a que allí terminó en la década de los 80’ sus estudios de colegio. Por esto, en el aeropuerto también lo estaban esperando varios amigos de esta época, quienes lo felicitaron por cumplir exitosamente con esta etapa de la vida.