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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tras 41 años en el aire, capitán de vuelo se despide entre homenajes y emoción

Tras 41 años en el aire, capitán de vuelo se despide entre homenajes y emoción

En el vuelo estuvo acompañado por su familia, quienes celebraron junto a él este recorrido que se cumplió entre Bogotá y San Andrés.

piloto pensionado.jpg
El capitán Daniel Enrique junto a varios amigos del colegio que lo esperaron en el aeropuerto.
Tomada de redes sociales.
Por: Vanessa Saldarriaga
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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