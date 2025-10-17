Tras dos meses de quedar libres ordenan recaptura de presuntos proxenetas de niñas en Barranquilla

El pasado 31 de julio en el barrio El Carmen de Barranquilla, la Policía de infancia junto con el CTI de la fiscalía capturaron a cuatro presuntos delincuentes señalados de conformar una red criminal que explotaba sexualmente a menores de edad, las cuales eran puestas a trabajar en servicios de webcam.

Días después, un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel solo a Rodolfo Ernesto Peñate Peñate, señalado cabecilla de esta banda, por presuntamente haber incurrido en los delitos de proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual y pornografía con menor de edad.

Los otros capturados fueron dejados en libertad luego de que el juez considerara que no había suficientes elementos que infirieran su participación en estos delitos. La decisión fue apelada por la Fiscalía, que insistió en que tienen en su poder conversaciones encontradas en varios de los celulares incautados durante el allanamiento, que demostrarían que sí tenían conocimiento de que las mujeres explotadas en la vivienda eran menores de edad.

Ante este situación, un juez de segunda instancia les revocó de libertad y pidió que expidieran de forma inmediata nuevas ordenes de captura en contra de Jaseth Farid Peñate Solano, de 34 años y Juan José Peñate Llerena, de 38, quienes son hijos del señalado líder de la organización, todo para que respondan por presuntamente incurrir en los delitos de proxenetismo con menor de edad y pornografía infantil.



Ante esta decisión el CTI y la Policía ya se encuentran en la búsqueda de estos individuos, mientras la investigación avanza para dar con otras personas que estarían detrás de este negocio en el que se explotan a menores entre los 14 y 17 años.