Tres muertos en caravanas de Halloween en la región Caribe: algunas estaban prohibidas

Justo en la vía que comunica a los municipios sucreños de Guaranda y Majagual se registró en las últimas horas un siniestro vial que, según los reportes oficiales de las autoridades competentes, acabó con la vida de tres personas, entre esas un adolescente de 17 años, y provocó heridas en otros siete jóvenes en lo que hasta el momento es investigado como una caravana de motos por Halloween.

Las víctimas fueron identificadas como Ever Ríos Muentes, de 59 años, Andrés Antonio Celsa Soraca, de 64, y José David Castro Molero, de 17. Mientras tanto, preocupa que entre los lesionados hay una joven de 17 años y un adolescente de 14, ambos con múltiple politraumatismo.

Los momentos posteriores al grave suceso quedaron registrados en varios videos difundidos por las redes sociales, en los que se puede ver a varios de los afectados sobre el asfalto, otros intentando ayudar en los traslados y familiares gritando “tiene signos vitales, ayúdenme a llevarlo”.

Este es el video



🔵 Trágico #accidente de #tránsito en el sector finca “Villa Daniela” de la vía #Guaranda - #Majagual, #Sucre.



Según testigos, el siniestro ocurrió mientras un grupo de jóvenes realizaba una #caravana en #motocicletas, presuntamente en el marco de la noche de #Halloween, donde… pic.twitter.com/kpaMOhO9sg — korraleja.co ® (@Korraleja) November 1, 2025

De hecho, son pocos los detalles que se conocen acerca de Celsa Soraca; sin embargo, Blu Radio conoció que el joven de 17 es oriundo de Venezuela y Ever Rios es residente en el barrio Centro, ubicado en el municipio de Guaranda, Sucre. El accidente tuvo lugar, entre otras cosas, a la altura de una finca llamada “Villa Daniela”, prioridad del alcalde de la municipalidad mencionada.

Precisamente, en Barranquilla, Soledad, Baranoa y Valledupar también hubo movilizaciones de moteros pese a las prohibiciones de circulación para este fin de semana, lo que mantiene en alerta a la Policía Nacional.

En la capital del Atlántico se hicieron viral dos videos. Uno en el que las autoridades intentan detener a esta caravana de motorizados, mientras que otro en el que una mujer es asaltada por otros participantes del recorrido. Desde Baranoa, pobladores reportaron que la movilización comenzó después de las 9:00 de la noche y terminó en la plaza municipal.