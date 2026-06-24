Tribunal de Bolívar ordena a Aguas de Cartagena suspender racionamientos de agua

En lo que podría ser considerada la primera respuesta del Distrito a lo que llamó el alcalde Dumek Turbay un “divorcio total” con la empresa Aguas de Cartagena, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la empresa de acueducto y alcantarillado suspender de manera inmediata los racionamientos de agua programados desde el pasado mes de mayo en la ciudad.

Se trata de una medida cautelar, tras la acción popular instaurada por el alcalde Dumek Turbay en contra de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

“Lo dijimos no para amagar, sino para demostrar que estamos del lado de la gente. Con esta demanda demostramos que la ruptura es total y que vamos hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de los cartageneros ante eventuales atropellos a las comunidades más vulnerables. Y frente a ello, como alcalde, como Distrito, nadie puede seguir arrodillado”, sostuvo el alcalde Turbay.

El mandatario cartagenero reafirmó su propuesta de crear una empresa pública para manejar el servicio de agua en la capital de Bolívar, en medio de su distanciamiento con la empresa que, incluso, acusó de “presuntos racionamientos intencionales para presionar al Distrito” a inyectarle recursos y financiar una nueva planta de tratamiento.



“Lo que anunciamos el 1 de junio en el Concejo sigue igual. Divorcio total y seguimos con el plan de presentar un proyecto de acuerdo para crear una empresa pública para manejar el agua en Cartagena. No podemos seguir tolerando y aguantando más abusos”, agregó.

El fallo del Tribunal además otorgó un plazo máximo de 72 horas, a partir de la notificación, para ejecutar acciones urgentes dirigidas a mitigar el impacto de las microalgas en las fuentes de agua, que, de acuerdo con la empresa, han afectado la recolección y el suministro del servicio en toda la ciudad.

“La empresa concesionaria debe establecer metas claras, responsables institucionales, cronogramas específicos, limpiezas anticipadas y sistemas alternativos de monitoreo”, señala el documento.

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Asimismo, el Tribunal ordenó, también en 72 horas, radicar ante el Tribunal un Plan de Acción Verificable Judicialmente, que estabilice y asegure provisionalmente el acceso, la disponibilidad y la continuidad del agua potable para toda la población cartagenera, al tiempo que establezca abastecimiento alterno de emergencia con carrotanques en aquellos sectores de la ciudad donde se presenten interrupciones imprevistas superiores a doce (12) horas continuas.

Por su parte, la empresa Aguas de Cartagena señaló, a través de un comunicado, que su equipo jurídico y técnico revisará detalladamente el alcance y las implicaciones de la decisión judicial, y que no se pronunciará sobre los asuntos de “fondo” de la controversia.

“En ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, de conformidad con la garantía fundamental al debido proceso, la empresa se abstendrá de emitir pronunciamientos públicos sobre el fondo de los asuntos objeto de la controversia, y entregará en las oportunidades procesales pertinentes las aclaraciones técnicas de rigor y los soportes a que haya lugar para demostrar que no ha amenazado o vulnerado los derechos colectivos de los habitantes de la ciudad”, detallaron en su comunicación.