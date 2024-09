Tribunal de Ética Médica pide sanciones por muerte de joven que cayó a alcantarilla

En un reciente fallo de incidencia disciplinaria emitido por el Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico se conoció que, por un caso de negligencia médica ocurrido en septiembre de 2022, están solicitando sanciones contra dos médicos especialistas a los que, inclusive, les acarrearía una suspensión para ejercer su profesión durante cinco años.

Se trata de Fabián Andrés Figueroa Álvarez y Juan Miguel de La Peña Toro, quienes incurrieron, según el Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico, en una mala praxis en atención a la joven Luisa Fernanda Pacheco Peralta, de 17 años, quien llegó al servicio de urgencias de la clínica Portoazul el pasado 14 de septiembre de 2022 luego de caer en una alcantarillade siete metros de profundidad.

La joven, quien murió seis días después, requirió la atención por una fractura a nivel de tibia y peroné, a lo que se suma una herida que le produjo la misma caída, en momentos en los que se encontraba caminando por un andén en horas de la noche.

Siendo así, el documento refiere que el médico internista Fabián Andrés Figueroa Álvarez hizo la valoración de la joven vía telefónica, lo que no permitió tener un diagnóstico adecuado para darle un oportuno tratamiento a Pacheco Peralta.

Publicidad

En lo que respecta a De La Peña Toro, no cumplió con el protocolo de ortopedia que establece que una intervención quirúrgica, dada la gravedad de la paciente, debe darse en un tiempo no superior a las seis horas; sin embargo, la joven de 17 años de edad no fue sometida a cirugía sino hasta 72 horas después.

El abogado John Buitrago Vargas, representante de la familia de Luisa Fernanda, explicó en diálogo con BLU Radio lo siguiente:

Publicidad

"Intervienen de manera trágica en los hechos que ocasionaron el deceso de la joven Luisa Fernanda, una vez esta fuera atendida en los servicios de urgencias de la clínica Portoazul, cuando solamente presentaba una fractura en una extremidad inferior".

Asimismo, Buitrago Vargas indicó:

"Una fractura que fue mal evaluada, mal diagnosticada y, como lo dice el mismo Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico, un indebido tratamiento quirúrgico que llevó a su deterioro en su salud provocándole la muerte días después".

Pese a que las sanciones disciplinarias solo se impondrán contra Figueroa Álvarez y De La Peña Toro, también se conoció que la Fiscalía, que lideró una investigación junto a la Superintendencia de Salud, les imputaría cargos por homicidio culposo tanto a ellos como a dos especialistas más.