Un mensajero fue herido a bala al enfrentarse a sus asaltantes en Barranquilla

En una Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Barranquilla permanece un mensajero de la empresa Inter Rapidísimo que la tarde del miércoles fue baleado al forcejear con delincuentes para evitar que lo robaran.

El lamentable caso ocurrió en la calle 52 con carrera 3A, del barrio Santo Domingo, suroccidente de Barranquilla. La víctima identificada como Edwin de Jesús Insignares Pérez, de 49 años, se encontraba entregando un pedido cuando fue interceptada por los delincuentes.

Testigos contaron a las autoridades que el mensajero tras el forcejeo con los asaltantes que llegaron pidiéndole el dinero y los elementos de valor que tenía, intentó subirse en su motocicleta y escapar del sitio, sin embargo, uno de los asaltantes le disparó causándole una herida en la espalda que le perforó el pulmón derecho.

Debido a la gravedad de la herida, Insignares Pérez permanece bajo pronóstico reservado, informaron las autoridades.



Los delincuentes, finalmente lograron llevarse el dinero que el mensajero había recolectado del pago de los pedidos, por lo que autoridades recolectan información en el sector que permita identificarlos y efectuar sus capturas.