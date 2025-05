"Veo quedada la búsqueda": mamá de Tatiana Hernández a un mes de su desaparición

A un mes de la desaparición de Tatiana Hernández Díaz, médica de 23 años vista por última vez cerca a una playa de Cartagena el pasado 13 de abril, su madre, Lucy Díaz, expresó su preocupación por lo que considera una búsqueda insuficiente por parte de las autoridades.

“Veo quedada la búsqueda física de mi hija, esa parte sí necesita un refuerzo”, aseguró Díaz en declaraciones a Noticias Caracol. “Ha sido una incertidumbre total, no sabemos nada. La Fiscalía nos entregó sus equipos, pero no hay un resumen de la información. Nos dicen que siguen recopilando datos. Agradezco todo el soporte que me han brindado y si me pueden ayudar con más personas para esta búsqueda, lo agradezco en el alma”, añadió.

Tatiana desapareció luego de salir del Hospital Naval, en el barrio Bocagrande, donde hacía su internado. Según su familia, la joven había manifestado sentirse estresada por la carga académica. Desde entonces, múltiples esfuerzos se han activado, entre ellos la alerta rosa, campañas de divulgación masiva, ofrecimiento de recompensas y tres manifestaciones ciudadanas.

Tatiana Alejandra Hernández, mujer desaparecida. Foto: suministrada

Este lunes se realizará una cuarta jornada de protesta con una velatón, programada para las 5:00 de la tarde y con un recorrido que partirá hacia el espolón, diagonal al Parque La Marina.

El secretario de Gobierno de Cartagena, Bruno Hernández, aseguró que se han activado todos los canales institucionales: “Desde que tuvimos conocimiento de la joven médica bogotana, activamos la alerta rosa de manera inmediata y articulamos con la Policía, la Fiscalía, el CTI, Bomberos y la Armada Nacional”, dijo.

Sin embargo, el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, pidió responsabilidad a quienes suministran información sobre el caso: “Que la gente sea solidaria, pero también muy seria a la hora de brindar información para no jugar con el dolor de esta familia ni generar desgaste en las autoridades”, afirmó el oficial.

Tatiana es descrita por su familia como una joven alegre, solidaria y comprometida con ayudar a los demás. Su padre, Carlos Hernández, no pierde la esperanza: “No vamos a parar de buscarla, vamos a estar aquí hasta que la encontremos. No desfallezcas, saca fuerzas que Jesús está al lado tuyo cuidándote”, le dijo a través de Noticias Caracol a su hija.

La incertidumbre continúa, y su familia clama por más acciones concretas en terreno que les permitan encontrar a Tatiana, quien se ganó una beca para estudiar en España , y esclarecer lo ocurrido.