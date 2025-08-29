Víctima de robo de cadena de oro la recuperó y decidió llevarse la moto del ladrón: hay video

Una escena insólita se vivió en Santa Marta y quedó registrada en un video que hoy circula en todas las redes sociales.

Lo que comenzó como un típico caso de hurto en plena vía pública terminó con un giro inesperado: la víctima no solo recuperó la cadena de oro que le acababan de quitar, sino que además se marchó del lugar en la motocicleta del propio delincuente.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 27 de agosto y, como suele suceder con este tipo de grabaciones, rápidamente se volvió viral. En las imágenes, que fueron difundidas en plataformas como X, Facebook e Instagram, se observa el momento en el que varios transeúntes rodean al presunto ladrón, quien minutos antes habría abordado a la víctima para despojarla de la prenda de valor.

En medio de la confusión, la persona afectada logra recuperar su cadena y sorprende a todos al montarse en la moto del asaltante, que había quedado encendida en plena calle.



Este es el video del robo

#INSOLITO 🤣🤣🤣 El colmo del robo: Un ladrón le robó la cadena de oro a un ciudadano pero la víctima, con toda la astucia, recuperó su prenda y de paso se fue en la motocicleta del delincuente. Según lo que se comenta en las R/S, el momento se presenció hoy (27AGO) en Sta Marta. pic.twitter.com/tbP364dHB0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 28, 2025

Ante la mirada de curiosos y uniformados que ya tenían al delincuente retenido, el ciudadano arranca el vehículo y se retira sin que nadie se lo impida.

La peculiar reacción generó un sinfín de comentarios en internet. Algunos usuarios celebraron lo ocurrido con frases como “Me gustan los finales felices” o “El verdadero realismo mágico”.

Otros, en cambio, aprovecharon para cuestionar la inseguridad en la ciudad y la aparente facilidad con la que se cometen este tipo de delitos. “Cien años de perdón”, escribió un internauta al referirse al giro que tuvo la historia.

Hasta el momento no se conoce si el afectado interpuso una denuncia formal por el robo de su cadena, ni tampoco hay claridad sobre la situación legal de la motocicleta que se llevó.

Las autoridades no se han pronunciado sobre este curioso desenlace que, aunque fue celebrado por muchos como un acto de justicia callejera, también deja en evidencia la preocupación por la delincuencia en la capital del Magdalena.