Video: concejal de Santa Marta forcejeó con la Policía hasta quedar sin ropa en plena sesión

Una acalorada sesión del Concejo Distrital de Santa Marta terminó en escándalo cuando el concejal Miguel Martínez, tras un altercado con Pedro Gómez, presidente de la corporación, fue expulsado del recinto en medio de un fuerte forcejeo con la Policía.

El incidente se presentó durante la intervención de los secretarios de Hacienda e Infraestructura en un debate sobre la crítica situación del alcantarillado en el barrio Portal de las Avenidas. Según la mesa directiva, Martínez interrumpió el desarrollo de la sesión e insultó al presidente, motivo por el cual se le suspendió el uso de la palabra.

Ante la sanción, el concejal se lanzó al piso como forma de protesta, obligando a suspender temporalmente la sesión. La situación escaló cuando, tras solicitar el apoyo de la fuerza pública, el presidente Gómez ordenó su retiro, generando un fuerte forcejeo con los agentes, como quedó registrado en video que se viralizó en redes sociales.

Por orden del Alcalde de Santa Marta y el presidente del Concejo Pedro Gómez, la Policía Nacional me agrede en el recinto del Concejo pic.twitter.com/nwk6J0S6af — Miguel Martínez Olano (@ElMonoMartinez_) April 23, 2025

Por su parte, el concejal Miguel Martínez denunció en su cuenta de X que fue víctima de abuso de autoridad:

Publicidad

“El pueblo me eligió para hablar y defenderlo, no para que me saquen a la fuerza cuando digo verdades incómodas”, escribió.

Ante esto, el presidente Gómez convocó a una rueda de prensa donde explicó lo ocurrido y aseguró lo siguiente:

“Es lamentable que tengamos que recurrir a estas medidas por el irrespeto a la institucionalidad, estamos siempre abiertos al debate, pero en el marco del respeto”, expresó.

El caso ha desatado reacciones encontradas entre ciudadanos y sectores políticos, quienes piden esclarecer lo sucedido y respetar el debate democrático en el Concejo de la ciudad.