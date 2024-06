Ya sentimos la primera señal: alcaldes mostraron preocupación por recortes al presupuesto nacional

El anuncio del Gobierno nacional de reducir el presupuesto de este 2024, ya empieza a sentirse en las regiones, según señalaron los alcaldes de Medellín, Cartagena y Cali, durante su paso por el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica que se realizó en la capital de Bolívar.

De acuerdo al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en la ciudad este “coletazo” afecta directamente los mejoramientos de vivienda que se apoyarían desde el Gobierno nacional, que pasaron de tres mil a mil.

“Ya sentimos la primera señal, de los tres mil mejoramientos de vivienda que se tenían que promover este año para la ciudad, fueron recortados solo a mil, ya sentimos la primera sintonía, me angustia mucho que el proyecto de Protección Costera pueda sufrir algún tipo de recorte; o un proyecto tan importante como el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela que tiene un aporte nuestro de 60 mil millones, y hacen falta los 40 mil millones de la Nación, entonces ahí estamos a la expectativa que no vayamos a sufrir mas afectaciones”, sostuvo el mandatario cartagenero.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los recursos de inversión social no están llegando a las regiones, y que esto es fundamental para el cumplimiento de los planes de desarrollo.

Publicidad

“Necesitamos reactivación económica, necesitamos seguridad, la tal paz total significa es la entrega del país a las estructuras criminales, necesitamos recuperar la confianza inversionista, y la gente no come a punta de constituyente, la gente en la calle come es sí tiene un empleo (…) y que tenemos que hacer desde los gobiernos locales es desarrollar nuestros planes de desarrollo”, dijo.

En medio del evento que congregó a más de 400 empresarios y familias empresarias de Iberoamérica, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que lo que más le preocupa es que se afecten los recursos en materia de seguridad.

Publicidad

“Hay que recuperar el control en zona rural, necesitamos mayor contundencia a la Fuerza Pública, apoyo a las fuerzas militares, mayores horas de vuelo para la Fuerza Área (…) El momento de actuar es ya contra esos grupos armados, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, pero necesitamos que el Gobierno Nacional actúe con más contundencia frente a ellos”, sostuvo.

Los tres alcaldes a su vez coincidieron en que el país necesita una reforma fiscal que permita modificar el Sistema General de Regalías y que de esta forma permita que las regiones tengan más autonomía y mayores recursos.