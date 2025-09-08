Alerta por afectaciones por lluvias en varios municipios de Cundinamarca

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un informe crucial con pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para el 8 de septiembre de 2025: señaló una situación de alto riesgo en diversas regiones del país. Un total de 36 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios, mientras que 418 municipios están bajo alerta por deslizamientos, con 110 de ellos en riesgo extremo. Las autoridades hacen un llamado a la precaución y a la activación de los protocolos de gestión del riesgo.

La situación en Cundinamarca es particularmente preocupante. El gobernador Jorge Emilio Rey alertó de los impactos directos de las lluvias. "Atravesamos otro ciclo de lluvias intensas en las provincias de Oriente, Medina y parte del Guavio, que además de la novedad sobre la Vía al Llano, en el sector de Abasticos, han generado otras afectaciones importantes," informó el gobernador. Entre las principales afectaciones se encuentran:

En Medina , el puente vehicular "El Cable" sobre el río Negro ha sufrido una severa socavación en su estribo izquierdo debido a una creciente súbita, comprometiendo la comunicación entre veredas.



, el puente vehicular "El Cable" sobre el río Negro ha sufrido una severa socavación en su estribo izquierdo debido a una creciente súbita, comprometiendo la comunicación entre veredas. Guayabetal ve amenazado el puente Los Canes por la creciente del río Blanco y la afectación de la banca vial adyacente.



ve amenazado el puente Los Canes por la creciente del río Blanco y la afectación de la banca vial adyacente. En Quetame , se registran movimientos en masa activos en varios corredores viales terciarios, sumándose a la alerta roja por deslizamiento en este municipio, junto con Fómeque y Gutiérrez.



, se registran movimientos en masa activos en varios corredores viales terciarios, sumándose a la alerta roja por deslizamiento en este municipio, junto con Fómeque y Gutiérrez. Gachalá presenta afectaciones viales en los sectores de la quebrada Moncovita y Caño Hondo.

Cerrada la vía la Llano

Desde el domingo, la vía que conduce de Bogotá a Villacencio se encuentra cerrada por un deslizamiento de tierra ocurrido en el kilpometro 18+600, una zona crítica que presenta un deslizamiento rotacional y que actualmente bloquea completamente los cuatro carriles de la carretera.

Se complica derrumbe de la vía al Llano: corredor seguirá cerrado y podría extenderse varios días Foto: suministrada

Además, en Cundinamarca, se mantiene una alerta naranja por incendio en los municipios de Nilo y Ricaurte. También hay alerta naranja en la cuenca del río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito, por posibles inundaciones y crecientes súbitas.

A nivel nacional, el panorama es amplio y complejo. Las alertas por deslizamientos abarcan las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Los departamentos más afectados en alerta roja son Antioquia con 32 municipios, Chocó con 22 y Bolívar con 10. En cuanto a las alertas hidrológicas, el área del Magdalena Cauca tiene 10 alertas rojas y 2 puntuales, mientras que el Caribe presenta 4 alertas rojas. La Orinoquía, Pacífico y Amazonas también registran múltiples alertas naranjas y amarillas por inundaciones y/o crecientes súbitas.

Publicidad

El Ideam también mantiene alertas meteomarinas: el Mar Caribe se encuentra en alerta amarilla por vientos y oleaje en el centro y oriente, y por tiempo lluvioso en diversas zonas costeras, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Similarmente, el Pacífico colombiano se mantiene en alerta amarilla por vientos y oleaje.

Para las próximas 24 horas, el pronóstico prevé precipitaciones moderadas a fuertes en las plataformas continental y marítima del Pacífico y el Caribe, así como en áreas del centro y norte de la región Andina, occidente y oriente de la Orinoquía, y nororiente de la Amazonía. Las lluvias más intensas podrían concentrarse en el centro y sur de Córdoba, sur de Bolívar, norte y occidente de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda y en el centro y sur de Chocó. Se espera la persistencia de lluvias entre moderadas y fuertes en Boyacá, Casanare, Meta y Vichada.

Finalmente, el Ideam monitorea tres ondas tropicales: la 33 en el occidente del Mar Caribe, la 34 en el Atlántico central y la 35 en el Atlántico oriental, que contribuyen a las condiciones atmosféricas actuales. Ante este panorama, se reitera la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales y departamentales para mitigar los riesgos y proteger la vida de los colombianos.