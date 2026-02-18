Amenazan a funcionarios de la CAR durante operativo de protección a fauna silvestre

Con disparos fueron recibidos el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, y técnicos de fauna silvestre de la dirección regional Almeidas y Guatavita. Los hechos sucedieron mientras realizaban labores de protección, monitoreo y conservación para un oso de anteojos.

“Debo denunciar que estamos siendo también objeto de intimidaciones y calumnias por parte de miembros del Concejo Municipal de Villapinzón, situación que será denunciada a la Procuraduría General de la Nación y a las autoridades competentes",indicó Ballesteros.

El director de la CAR añadió que los concejales son servidores públicos, que están obligados a respaldar la labor de las autoridades ambientales y no a calumniar y a poner en riesgo la vida de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional; además, pidió públicamente a esos funcionarios públicos respeto por la labor que la CAR está realizando en el municipio de Villapinzón.

Alzamos la voz ante las amenazas, agresiones y disparos que están sufriendo nuestros funcionarios en Villapinzón Cundinamarca. pic.twitter.com/EKVSJTObL5 — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) February 18, 2026

A finales del mes de enero, la CAR firmó el Pacto por la Protección del oso de anteojos, en donde autoridades ambientales, gobiernos locales y actores del territorio se comprometieron en reunir esfuerzos para la conservación, protección y manejo del corredor biológico de la especie emblemática como lo es el oso de anteojos.



En aquella oportunidad, la CAR realizó la entrega de herramientas pedagógicas de monitoreo, entre ellas cuatro cámaras trampa FLEX-M, que permitirán fortalecer el seguimiento científico y comunitario del oso andino y de otras especies asociadas al corredor biológico.