Cantante Big Mancilla sufrió un accidente cerebrovascular; su familia pide ayuda para el tratamiento

El cantante bogotano de música urbana, Mauricio Mancilla, conocido en el mundo artístico como Big Mancilla, sufrió un accidente cerebrovascular isquémico el pasado 25 de agosto, apenas días después de celebrar su cumpleaños, según confirmó su familia a través de sus redes sociales.

Este episodio dejó al intérprete de canciones como “Prende la cadera” y “Mentes en el aire” sin movilidad en su brazo y pierna izquierda, lo que lo ha alejado por ahora de los escenarios que lo vieron brillar como emblema del hip hop y el dancehall bogotano.

“Mauro siempre ha sido un hombre que ha gozado de buena salud y muy deportista, es por esto que este evento inesperado nos ha golpeado emocionalmente a todos como familia, pero especialmente a él”, expresó su familia en la cuenta de Instagram del artista.

Sus familiares también explicaron que Mancilla depende de sus presentaciones, con las que por ahora no podrá continuar, por eso anunciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudarlos. “Esta Vaki será de mucha ayuda para que él se pueda concentrar en su tratamiento de recuperación”, añadieron.

Además del mensaje, la familia anunció que existen varios canales oficiales de donación ante casos de suplantaciones o fraudes que buscan aprovecharse de la solidaridad ciudadana También agradecieron el respaldo de colegas del medio, como músicos y figuras del entorno artístico, que se han sumado al llamado de apoyo.

Desde hace más de diez años Mancilla se ha movido principalmente en los géneros urbanos, con una mezcla marcada por hip hop, reguetón, dancehall, rap y ragga. Sus canciones fusionan el estilo del rap con otros más bailables, lo que se convirtió en su sello distintivo en la escena urbana independiente.

Antes del accidente, el artista tenía previstas presentaciones en Soacha durante la última semana de agosto y la primera de septiembre y se había anunciado también su participación en Negro Fest, en Bogotá el 28 de septiembre.