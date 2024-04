Capturan al hombre que agredió salvajemente a mujer en Villeta, Cundinamarca

Las autoridades de Cundinamarca lograron la captura del presunto responsable de las graves agresiones sufridas por Valentina Vázquezel pasado sábado en el municipio de Villeta, Cundinamarca.

El sujeto, cuya identidad no fue revelada, fue capturado en una diligencia de allanamiento y registro, luego de una ardua investigación por parte de la Policía de Cundinamarca.

Según el teniente coronel Amauri Aguilera, subcomandante de la Policía de Cundinamarca, los hechos ocurrieron el pasado sábado en la mañana, cuando la víctima se encontraba realizando ejercicio en el sector conocido como el Alto de la Cruz. El agresor la interceptó y la atacó con un palo y un destornillador, causándole graves lesiones.

Tras el brutal ataque, el hombre se dio a la fuga, pero gracias a la rápida acción de las autoridades locales y a la colaboración de la comunidad, se logró establecer su identidad y paradero.

"En un trabajo mancomunado entre la Policía Nacional, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Municipal de Villeta y la Gobernación de Cundinamarca, se logró la captura del presunto agresor en menos de 72 horas", destacó el teniente coronel Aguilera.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sea judicializado por el delito de tentativa de homicidio.

Brutal ataque en Villeta, Cundinamarca

En diálogo conNoticias Caracol, Valentina Vásquez relató cómo logró salvar su vida.

“Me golpeó con puños y con piedras. Intenté pararme porque lo bloqueé con una patada, entonces comienza a empujarme para descender la montaña. Me dejé caer, cuando caí, él se me fue encima a intentar golpearme, yo lo que hice fue meter las piernas, empujarlo y él se resbaló montaña abajo. Lo que hice fue escalar, escalar y salir corriendo. Llamé (en el celular), la última llamada que tenía era del papá de mi hijo y logré llamar por videollamada y le dije 'llame a la policía me están matando'”, relató.

De acuerdo con su relato, gracias a su conocimiento en artes marciales, Valentina logró defenderse y escapar del agresor, quien ahora es buscado por las autoridades.