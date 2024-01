Capturaron a tres hombres que extorsionaban a dos abuelos en Soacha; les pedían 4 millones

Tres hombres fueron detenidos en horas recientes por las autoridades en Soacha, Cundinamarca, tras ser sorprendidos extorsionando a dos abuelos, adultos mayores del sector.

Según recogió el Ojo de la noche para Blu Radio, los delincuentes amenazaban con causar daño a los nietos, hijos e incluso a los propios abuelos si no accedían a entregar una suma de cuatro millones de pesos.

El operativo, dirigido por el coronel Edwin Correa, comandante de la Policía de Soacha, resultó en la captura de tres hombres de 48, 26 y 25 años de edad, quienes fueron sorprendidos en flagrancia mientras recibían 1.500.000 pesos, parte del dinero exigido como pago de la extorsión.

Según contó el mismo comandante, los hechos ocurrieron en el barrio Quintanares de la comuna 4 de Cazucá, donde los dos adultos mayores reportaron a la línea del Gaula de la Policía Nacional que estaban siendo víctimas de extorsión a través de llamadas telefónicas.

Las amenazas de violencia tanto contra ellos como contra sus seres queridos buscaban coaccionar su voluntad para cumplir con las demandas económicas de los delincuentes.

"Dos adultos mayores reportan a la línea 165 del Gaula que estaban siendo víctimas de extorsión mediante la modalidad de llamada telefónica. Ellos recibían amenazas de atentar contra sus vidas y la de sus familiares, buscando obligar su voluntad y acceder al pago exigido", relató el coronel Correa.

Los detenidos enfrentarían cargos por extorsión y serán presentados ante las autoridades judiciales correspondientes para responder por estos hechos.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: