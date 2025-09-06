Publicidad

Cundinamarca  / CAR suspende fábrica de plásticos en Soacha por manejo inadecuado de residuos peligrosos

CAR suspende fábrica de plásticos en Soacha por manejo inadecuado de residuos peligrosos

La empresa producía material con químicos de alto riesgo sin los permisos y registros básicos exigidos legalmente, como generadora de residuos peligrosos.

Foto: @CAR_Cundi - @JulianPericoJr
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 07:48 a. m.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión de una empresa de plásticos y acrílicos ubicada en el municipio de Soacha, al establecer que operaba sin las autorizaciones ambientales necesarias.

De acuerdo con el informe de la entidad, la compañía producía cerca de 1.500 láminas de acrílico al mes (aproximadamente 3,6 toneladas), utilizando sustancias químicas de alto riesgo en procesos de fundición, destilación y moldura.

Pese a ese nivel de producción, la empresa no contaba con permiso de emisiones atmosféricas ni estaba inscrita como generadora de residuos peligrosos.

Fotos: Suministradas

Durante un operativo de control, técnicos de la CAR hallaron residuos químicos, entre ellos peróxido orgánico, un estimulante empleado en la fabricación de acrílico que representa riesgos graves para la salud y el ambiente.

El director regional de la entidad en Soacha, César Augusto Rico Mayorga, señaló que la medida se impuso debido a las irregularidades encontradas y recordó que la misión de la autoridad ambiental es hacer cumplir la normatividad vigente.

“Se materializa la medida preventiva con la suspensión inmediata de las actividades generadoras de emisiones atmosféricas, adelantadas con ocasión de la industria de fundición y molduras de láminas de acrílico. Cabe resaltar que no nos permitieron el ingreso a la empresa para poderla realizar”, explicó Rico.

Finalmente, la CAR invitó a fabricantes y productores a acogerse a los permisos y autorizaciones establecidas en la legislación, en especial cuando sus actividades puedan afectar a las comunidades y al entorno natural.

Foto: Suministrada

