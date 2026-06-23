Condenan a 13 personas por financiar y organizar peleas clandestinas de perros en La Calera

Luego de aceptar cargos, 13 personas fueron condenadas por promover y participar en una convención internacional clandestina de peleas de perros que fue descubierta en una finca de La Calera, Cundinamarca.

Los procesados fueron hallados responsables de los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas agravadas por haberse cometido con fines de explotación económica.

La investigación estableció que el 14 de marzo de 2026 se realizó el evento ilegal en una finca ubicada en la vereda Aurora Alta. Según las evidencias recopiladas, en el lugar fue acondicionado un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para los asistentes, además de una estructura tipo ring destinada a los enfrentamientos entre los animales.

Durante una diligencia de registro y allanamiento practicada por las autoridades en el inmueble, fueron encontrados dos perros muertos que presentaban lesiones traumáticas visibles y signos de violencia.



Asimismo, fueron recuperados 12 caninos más, de los cuales 6 registraban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de actividades.

Por estos hechos fueron capturados en flagrancia los hoy condenados. Entre ellos figuran nueve ciudadanos extranjeros de nacionalidad ecuatoriana, venezolana y dominicana, señalados de financiar el encuentro y desplazarse a Colombia para participar en la actividad clandestina.

También fueron judicializados cuatro colombianos, entre ellos Julián Esteban León Ramírez, identificado como el organizador de la convención, y Carlos Alberto Cifuentes Hernández, quien se desempeñaba como veterinario.

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Tras aceptar su responsabilidad en los hechos, los 13 procesados fueron condenados a una pena de 31 meses y 15 días de prisión, equivalentes a dos años y siete meses. Adicionalmente, deberán pagar una multa correspondiente a 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.