Envían a la cárcel alias 'Mono Luis', hermano de alias 'Iván Mordisco'

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Vera Fernández, alias 'Mono Luis', hermano de Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

La Fiscalía lo señaló como presunto responsable del homicidio de un desmovilizado de las extintas Farc - EP, ocurrido el pasado 9 de julio en la vereda Curiche, zona rural de El Peñón, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación, Vera Fernández habría disparado en tres oportunidades contra la víctima, cuyo cuerpo fue abandonado en un área boscosa, donde fue encontrado por las autoridades. Según las pruebas, en posteriores conversaciones telefónicas reconoció su autoría y explicó las razones que lo llevaron a cometer el crimen.

Capturan a alias 'Mono Luis' Suministrada

El operativo de captura fue ejecutado por unidades de la Dijín de la Policía Nacional en una finca del mismo municipio. En el procedimiento fueron incautados una escopeta, un arma traumática, un revólver con proveedor y cartuchos, y munición de distintos calibres.

Con base en estos elementos materiales probatorios, se le imputó por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial.