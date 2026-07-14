Estos serían los episodios de acoso que sufrió Mayerly Olaya antes de su muerte

El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado sigue dejando dolorosos detalles que podrían determinar el proceso judicial. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el crimen no habría sido un hecho aislado, sino el desenlace de varios meses de un presunto hostigamiento e intimidaciones contra la mujer.

Según han señalado las autoridades, el procesado habría perseguido a la víctima luego de que ella rechazara sostener una relación sentimental. Esos episodios, según la Fiscalía, fueron documentados dentro del expediente y ahora hacen parte de las pruebas que buscarán demostrar un patrón de acoso previo al ataque ocurrido el domingo 12 de julio en el Homecenter de Soacha.

Fiscalía revela casos de acoso contra Mayerly

Según revela la investigación, el procesado, Óscar Giovanny Marulanda conoció a Mayerly Olaya en febrero de este año, cuando visitó el establecimiento comercial donde ella trabajaba desde hacía cerca de cinco años. La Fiscalía indicó que, luego de recibir una respuesta negativa frente a su interés por una relación, el hombre habría comenzado a tener actitudes de persecución y hostigamiento que aumentaron con el paso de los meses.



Entre la información recopilada, la mujer habría sido seguida de manera constante y esas acciones alteraron su rutina diaria. Incluso, el ente acusador señaló que en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía para protegerla al finalizar su jornada laboral.

Los uniformados la acompañaron desde su lugar de trabajo hasta su vivienda para evitar nuevas intimidaciones. Además, precisaron que el 10 de mayo y el 5 de junio el señalado agresor llegó hasta la casa de la madre y del excompañero sentimental de Rosa para buscarla e intimidarla.

Mujer asesinada en Soacha Facebook de Rosa Mayerly

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Ataque ocurrió mientras la víctima trabajaba en Soacha

La reconstrucción de los hechos indica que el domingo 12 de julio el hombre ingresó al almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio, en Soacha, donde Mayerly Olaya se encontraba cumpliendo sus labores.

Según la Fiscalía, allí la abordó y presuntamente la atacó con un arma blanca, causándole cuatro heridas. La trabajadora fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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Testigos alertaron de inmediato a las autoridades y varias personas intentaron impedir que el señalado responsable escapara del lugar. Finalmente, fue reducido y capturado en flagrancia por la Policía Nacional.

Feminicidio agravado: proceso judicial contra el presunto agresor

Luego de la captura, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca presentó al detenido ante un juez de control de garantías, donde le imputó el delito de feminicidio agravado. Durante la diligencia judicial, el capturado no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía y ordenó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.