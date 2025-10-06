Gobernación de Cundinamarca alerta alza del 50% en fletes e insumos por cierre en la vía al Llano

Tras cumplirse un mes del cierre de la vía al Llano por el derrumbe en el kilómetro 18, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó su preocupación por el impacto económico que la emergencia ha generado en la región. Según el mandatario, los fletes y costos de comercialización de cosechas se han incrementado entre un 20% y 50%, mientras que los insumos agropecuarios han subido más del 30%.

Los productos más afectados por el aumento en los precios son la papa criolla, mazorca, hortalizas, tomate, cilantro y limón, lo que ha encarecido la canasta familiar y golpeado a los productores de las zonas rurales.



Más de 800 comercios afectados y retrasos en salud y educación

Rey advirtió que más de 800 establecimientos comerciales han reportado cierres totales o parciales debido a la disminución en las ventas, especialmente los que dependen del tránsito por la vía. Uno de los sectores más golpeados es el avícola: según Fenavi, los envíos de huevo y pollo han disminuido en un 40%, afectando especialmente a Guayabetal y Cáqueza, municipios que producen más de 26 toneladas de carne blanca.

En materia de salud, el gobernador informó que más de 780 pacientes no han podido asistir a sus citas médicas, en particular en el Hospital San Rafael de Cáqueza, donde además se han reprogramado cirugías de mediana y alta complejidad en un 35% de los casos.

El impacto también ha alcanzado la educación: 1.070 estudiantes del departamento no han podido asistir a clases, principalmente en los Institutos Educativos Departamentales (IED).



En total, 1.070 estudiantes del departamento se han visto impactados directamente por esta emergencia, lo que equivale al 19,23% de la matrícula en las IED monitoreadas. Estos alumnos se encuentran en el último trimestre del año escolar, lo que afecta el cumplimiento de sus… pic.twitter.com/KSgQ7deAPy — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 6, 2025

Gobernador pide apoyo del Gobierno Nacional

Ante la magnitud de la emergencia y la posibilidad de que el cierre se prolongue, Jorge Emilio Rey pidió al Gobierno Nacional extender los apoyos económicos para el comercio, congelar los créditos del Banco Agrario destinados a los productores agropecuarios y asignar recursos para estabilizar la zona afectada en el kilómetro 18 + 600 metros.

“La emergencia está afectando todos los sectores y necesitamos acciones urgentes del Gobierno”, reiteró el mandatario, quien insistió en que el cierre de la vía al Llano no solo es un problema de movilidad, sino una crisis social y económica para el oriente de Cundinamarca.

