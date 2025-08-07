Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Gobernador de Cundinamarca alerta por impacto del paro minero en salud y educación

Gobernador de Cundinamarca alerta por impacto del paro minero en salud y educación

Las autoridades en Cundinamarca instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar orden público y seguridad frente a los bloqueos del sector minero en vías nacionales y departamentales.

Paro minero en Cundinamarca //
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 07, 2025 05:03 p. m.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey anunció, a través de su cuenta de X, un Puesto de Mando Unificado (PMU) para gestionar la situación en el departamento por el paro minero. Los bloqueos se reportan en Lenguazaque, Villapinzón, Tausa, Ubaté y Guachetá y, según el funcionario, los alcaldes de estos municipios han entregado información sobre la situación.

Asimismo, la fuerza pública presentó reportes que incluyen: hechos violentos y daños al patrimonio, los cuales ya están en manos de la Fiscalía para su respectiva investigación.

Además, los bloqueos han impedido el paso de rutas escolares, la asistencia de docentes y el transporte de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE); al igual que se han visto afectados adultos mayores que no han podido asistir a sus citas médicas.

PMU en Cundinamarca por paro minero.jpg
PMU en Cundinamarca por paro minero //
Foto: X @JorgeEmilioRey

"Empiezan a escasear los alimentos y se presenta especulación en los precios de los mismos. Igualmente, se reporta escasez de combustible. El sector lechero alerta una grave afectación y pérdida de miles de litros de leche por las restricciones de movilidad. De igual manera, otras cadenas agropecuarias, como la papa, se han visto gravemente afectadas”, aseguró Rey.

Adicionalmente, los municipios alertan sobre el inicio de una crisis sanitaria debido a la acumulación de residuos que no han podido ser trasladados a los sitios de disposición final.

Por ello, se ha solicitado a los once municipios que mantengan activos sus PMU y promuevan el diálogo para establecer corredores humanitarios que reduzcan los impactos.

Paro minero en Cundinamarca (1).jpg
Paro minero en Cundinamarca //
Foto: AFP

