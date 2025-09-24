Gobernador de Cundinamarca sobre vía al Llano: “Campesinos no son culpables de los deslizamientos”

En las últimas horas se conocieron las declaraciones por parte de Coviandina, la concesionaria encargada del mantenimiento y operación de la vía al Llano, que actualmente sigue sin estar cerrada a causa del gran derrumbe de tierra sobre la vía, en las que mencionaba que uno de los factores principales por los que se generaban los derrumbes es la presencia de viviendas de campesinos.

Sin embargo, a través de un trino en X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, escribió una fuerte respuesta a la concesión defendiendo a las familias campesinas, que según el mandatario departamental se dedican a la floricultura. Asimismo, afirmó que los deslizamientos se generan por cuenta del agua que se filtra por las laderas de la carretera.

“Entonces, ¿la causa no serán más bien los miles de metros cúbicos de agua que filtran constantemente la ladera, provenientes de las cunetas de la vía en el km 16 —parte superior de la montaña— y que descienden hasta el km 18+600, donde se produjo el deslizamiento? La misma concesión lo sabe. Tanto así que la anterior concesión construyó canales para conducir esas aguas que bajaban con fuerza desde el km 16, además de pozos de abatimiento para captar la que se filtraba en el subsuelo y así reducir la saturación de la montaña. Si no fueran conscientes de la afectación causada por el agua que descarga la propia vía, nunca habrían ejecutado estas obras”, mencionó el gobernador.

Esto es ridículo. Para la concesión (@CoviandinaSAS), las 12 viviendas rurales dispersas, ubicadas en el área de influencia de la remoción en masa en la vereda Caraza, serían las culpables de lo ocurrido en la vía al Llano. Allí no viven más de 40 campesinos, dedicados al cultivo… https://t.co/8D2DkVadRm pic.twitter.com/t7ed9tgY78 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 24, 2025

Por esto mismo, el gobernador señaló que los deslizamientos también se generan por la falta de mantenimiento en los desagües: “El problema es que esas infraestructuras nunca recibieron mantenimiento: los canales se fisuraron, los pozos se saturaron y dejaron de conectarse entre sí para evacuar las aguas de manera segura”, afirmó.



Ante esto, en la noche del martes 23 de septiembre, el gobernador confirmó que, al terminar el PMU, la concesión Coviandina se hará cargo de los estudios de estabilización sobre la zona para definir acciones futuras y comenzar la limpieza. Asimismo, aseguró que la concesión también será responsable de las obras de conducción y manejo de agua desde la parte alta.

“Le pedimos al sector transporte convocar un PMU nacional que defina los recursos técnicos y presupuestales necesarios para ejecutar las obras de ingeniería que mitiguen el riesgo y permitan recuperar el corredor vial”, puntualizó el gobernador.