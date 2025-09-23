En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caso Nicolás Petro
B King
Acetaminofén
Petro en la ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno descarta desabastecimiento por afectaciones en la vía al Llano

Gobierno descarta desabastecimiento por afectaciones en la vía al Llano

La ministra de Agricultura envió un parte de tranquilidad frente al suministro de alimentos en Bogotá por situación en la vía al Llano.

Se complica derrumbe de la vía al Llano: corredor seguirá cerrado y podría extenderse varios días
Se complica derrumbe de la vía al Llano: corredor seguirá cerrado y podría extenderse varios días
Foto: suministrada
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, aseguró que hasta el momento no se han registrado problemas de desabastecimiento de alimentos pese a las afectaciones en la vía al Llano, una de las principales arterias de conexión entre la capital y los Llanos Orientales.

Carvajalino informó que se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación y garantizar que no se interrumpa el flujo de productos hacia Bogotá. De igual forma, señaló que existe coordinación con Corabastos, principal central de abastos del país, con el fin de prevenir especulaciones y alzas injustificadas en los precios de los alimentos.

puente vía al llano
Puente provisional en la vía al llano
Foto: Coviandina

La funcionaria recalcó que las autoridades trabajan de manera articulada para responder de inmediato a cualquier contingencia que pueda presentarse en la movilidad o en el abastecimiento de la canasta básica. “Estamos atentos y tomando medidas preventivas para que la ciudadanía no se vea afectada”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno busca transmitir un mensaje de tranquilidad a los consumidores, al tiempo que refuerza los controles para evitar impactos económicos y sociales derivados de las dificultades en la vía al Llano.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gobierno nacional

Vía al Llano

Publicidad

Publicidad

Publicidad