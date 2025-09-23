Gobierno descarta desabastecimiento por afectaciones en la vía al Llano

La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, aseguró que hasta el momento no se han registrado problemas de desabastecimiento de alimentos pese a las afectaciones en la vía al Llano, una de las principales arterias de conexión entre la capital y los Llanos Orientales.

Carvajalino informó que se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación y garantizar que no se interrumpa el flujo de productos hacia Bogotá. De igual forma, señaló que existe coordinación con Corabastos, principal central de abastos del país, con el fin de prevenir especulaciones y alzas injustificadas en los precios de los alimentos.

Puente provisional en la vía al llano Foto: Coviandina

La funcionaria recalcó que las autoridades trabajan de manera articulada para responder de inmediato a cualquier contingencia que pueda presentarse en la movilidad o en el abastecimiento de la canasta básica. “Estamos atentos y tomando medidas preventivas para que la ciudadanía no se vea afectada”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno busca transmitir un mensaje de tranquilidad a los consumidores, al tiempo que refuerza los controles para evitar impactos económicos y sociales derivados de las dificultades en la vía al Llano.