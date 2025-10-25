Hombre atacó a tendera de 66 años con una varilla tras discutir por el precio de cigarrillos

Un día que parecía como cualquier otro en una pequeña tienda de barrio en Zipaquirá terminó convertido en una pesadilla para una vendedora.

Una tendera de 66 años que llevaba la mañana atendiendo a sus clientes habituales terminó siendo agredida cuando un hombre entró a comprar medio paquete de cigarrillos. Lo que parecía una transacción simple desató una violenta agresión que hoy tiene indignados a los habitantes del municipio cundinamarqués.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, el cliente comenzó a discutir con la tendera al escuchar el precio del producto, que era de 7.000 pesos.

El hombre, visiblemente alterado, acusó a la mujer de “ladrona” y la insultó antes de empezar a golpearla. En un intento desesperado por defenderse, ella tomó una pequeña varilla, pero el agresor se la arrebató y la utilizó para seguir atacándola.



Los gritos de la mujer se escuchan en la grabación mientras cae al suelo, golpeada una y otra vez. En medio del miedo y el dolor, alcanzó a presionar la alarma del local, lo que hizo que el atacante huyera antes de que llegaran los vecinos.

Javier Eduardo Peña, hijo de la víctima, contó a Noticias Caracol que su madre terminó con moretones en la cabeza, el rostro y los brazos. “El señor decía que medio paquete valía 4.000 pesos y que mi mamá estaba robando. Cuando ella le explicó el precio, él perdió el control y empezó a pegarle sin razón”, relató.

La mujer fue trasladada a un centro médico, donde recibió 15 días de incapacidad. Su familia ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y pide que el agresor sea capturado.