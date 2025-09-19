Levantaron bloqueos en La Mesa después de 3 días de protestas: UNDMO tuvo que intervenir

Después de casi tres días de protestas, las autoridades confirmaron que fueron levantados los bloqueos en La Mesa, Cundinamarca. La situación, que se originó por el descontento de comerciantes y habitantes frente a las medidas de movilidad y parqueo adoptadas por la Alcaldía, derivó en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional.

Las protestas comenzaron el pasado lunes y se extendieron hasta la madrugada de este viernes, cuando unidades de la Policía y la UNDMO, antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), intervinieron en distintos puntos de la localidad.

Según recogió el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los bloqueos se habían mantenido en al menos tres sectores estratégicos de la vía.

Los disturbios en La Mesa, Cundinamarca, persisten pese al toque de queda general, que inició a las 11:00 p. m. de este jueves y se extenderá hasta las 5:00 a. m. del viernes. Unidades antidisturbios de la Policía intervinieron en varios puntos donde se bloquea la vía que… pic.twitter.com/nqD4b8Qvt7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 19, 2025

¿Por qué protestaban?

Los manifestantes señalaron que las decisiones de la Alcaldía sobre zonas de estacionamiento estaban afectando directamente al turismo y al comercio de la región. Uno de los comerciantes expresó:



“Le he dado trabajo a varias madres cabezas de hogar y hoy me tocó sacar a muchas, dejarlas sin empleo. Todo por las zonas de parqueo. No estamos de acuerdo”.

Otros habitantes insistieron en que los cobros por parqueaderos impactan la llegada de visitantes y que las medidas no fueron concertadas con el sector.

La tensión escaló el jueves en la noche, cuando la alcaldesa decretó toque de queda en medio de los disturbios. Testigos relataron que hubo uso de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras cerca del hospital municipal y el hogar geriátrico, lo que generó inconformidad entre los habitantes.

Un manifestante aseguró que durante las protestas se presentaron emergencias de salud: “Hubo una señora que sufrió un infarto y un niño también resultó afectado. El hospital y el ancianato estuvieron expuestos a los gases”.

A pesar de los reclamos, la Alcaldía defendió la decisión de autorizar el ingreso del UNDMO, argumentando que se había agotado la etapa de diálogo.

Acuerdo y balance

El coronel Carlos Augusto González, comandante operativo de la Policía de Cundinamarca, explicó que la fuerza pública intervino tras casi 70 horas de bloqueos, con acompañamiento de la Procuraduría, el Ministerio Público y la Gobernación.

“Se dispuso el uso de la fuerza de manera proporcional y hasta el momento pudimos recuperar la movilidad en los dos sentidos del recorrido Bogotá-Girardot”, señaló.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas entre manifestantes ni uniformados. Sin embargo, sí se reportaron daños materiales en vehículos de la Policía, carros particulares y ventanales de viviendas.

Hacia la 1:30 de la madrugada de este viernes, la Policía logró acuerdos con algunos de los manifestantes que permanecían concentrados en el centro del municipio, lo que permitió habilitar completamente la vía.

Las autoridades mantienen presencia en la zona para evitar nuevos bloqueos y garantizar la movilidad en el corredor que conecta la capital con el suroccidente del país.