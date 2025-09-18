La Mesa decreta toque de queda y ley seca por problemas de orden público

En la noche de este jueves, 18 de septiembre, se registraron problemas de orden público en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, por lo que las autoridades locales tomaron la medida de decretar el toque de queda y la ley seca.

La alcaldía municipal expidió el Decreto 085 de 2025 con el que impuso varias medidas de orden público. La restricción general comenzó este jueves 18 de septiembre a las 11:00 de la noche y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del viernes 19.

Para los menores de edad, el toque de queda regirá durante el fin de semana, desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre, entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana de cada jornada, indica el decreto.

#EnDesarrollo A esta hora unidades antidisturbios intervienen en el km 71 de la vía Bogotá - Girardot para dispersar la manifestación de la comunidad de La Mesa que completa más de 48 horas. Los habitantes rechazan la instalación de zonas de parqueo y otras medidas. pic.twitter.com/1EhuCzohPP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 19, 2025

La administración municipal también estableció Ley Seca en los mismos horarios y prohibió la circulación de parrillero en motocicleta desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre en las noches, entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.



El decreto incluye excepciones para garantizar la atención en salud, emergencias, transporte de carga esencial, servicios públicos, fuerza pública, medios de comunicación, vuelos programados y emergencias veterinarias, entre otras. Además, se ordenó que el viernes 19 la jornada laboral de la administración municipal se cumpla a puerta cerrada.

La alcaldesa Laura Londoño explicó que estas medidas se adoptan en medio de los problemas de orden público que enfrenta el municipio, entre ellos los bloqueos en la vía nacional Girardot–Mosquera. La mandataria confirmó que ya hay mesas de diálogo con los manifestantes, quienes rechazan el contrato de zonas de parqueo regulado firmado en 2022.

“Es un contrato a 11 años con terminales de Medellín, en donde el 80 % del recaudo va al operador y el 20 % al municipio. Hemos buscado ajustes, pero algunos sectores piden la cancelación total”, señaló Londoño, agregando que esperan habilitar la vía de manera plena en las próximas horas.

Laura Londoño, alcaldesa de La Mesa. Foto: Alcaldía de La Mesa, Cundinamarca