Más de 20 casos de desaparecidos en Sabana Centro están en la lupa de las autoridades

Tras diversas denuncias en varios municipios de la región, incluidas las investigaciones por la desaparición de la menor Valeria Afanador y el hallazgo del cuerpo de Javier Mauricio García Pineda, Blu Radio conoció las cifras que tienen las autoridades judiciales sobre los reportes de desaparecidos, que en total superan los 20 casos.

En Sabana Centro, los reportes de desaparecidos están distribuidos de la siguiente forma: Chía ocupa el primer lugar con 8 casos; le sigue Zipaquirá con 7; Cajicá con 4; Sopó y Tocancipá con 2 cada uno; y Tenjo y Cogua con 1 caso.

Entre tanto, fuentes confirmaron que esta cifra no refleja necesariamente si existen investigaciones en curso por los mismos reportes. Sin embargo, sí llama la atención por el número de casos registrados.

Por otro lado, en el marco de las investigaciones por la desaparición de Valeria Afanador, quien no da señales de vida desde hace más de 15 días en Cajicá, la familia emitió un comunicado en el que asegura que las autoridades correspondientes no han entregado resultados efectivos.

Valeria Afanador, de 10 años // Foto: Alcaldía de Cajicá

“Estas conclusiones confirman nuestra peor sospecha: las autoridades (Fiscalía General, CTI y Policía Nacional) han actuado con inexcusable demora e ineficacia. Alerta que no se activaron a tiempo protocolos vitales: por ejemplo, la circular amarilla de Interpol para la localización fue emitida solo siete días después de la desaparición (un retraso ‘injustificado’, apunta la Defensoría) y no se activó inmediatamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para medidas de urgencia. Cada minuto perdido en la búsqueda de Valeria agrava el riesgo sobre su vida e integridad”, afirmó la familia.