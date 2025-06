Motociclista graba robo en Sibaté: estos son los rostros de los ladrones

Un repartidor que trabaja para plataformas digitales fue víctima de un atraco la noche del pasado viernes 6 de junio en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. El incidente fue registrado por una cámara instalada en su casco, captando con claridad el momento en que fue abordado por tres hombres armados.

En la grabación, que rápidamente se difundió en redes sociales, se observa cómo uno de los asaltantes, haciéndose pasar por cliente, apaga la moto quitándole la llave y luego saca un arma de fuego con la que intimidaría el repartidor.

En ese momento, el motociclista dijo desconcertado: “¿En serio?”. Segundos después, aparecen otros dos hombres con los rostros cubiertos, quienes lo intimidan y exigen que entregue todas sus pertenencias.

Los delincuentes lo obligan a bajarse del vehículo mientras le arrebatan un teléfono que estaba instalado en un trípode sobre la moto. Le exigen papeles, dinero y cualquier otro objeto de valor.

Aunque el repartidor asegura que no tiene más, le quitan un reloj que llevaba puesto. Finalmente, lo fuerzan a encender nuevamente la moto, la cual utilizan para huir del lugar.

#OPINE. Informan que la motocicleta robada en el municipio de Sibaté, en la modalidad de atraco a mano armada fue recuperada y devuelta a su propietario (víctima del hecho). También nos comparten un audio de la mamá de uno de los involucrados, pidiendo disculpas por lo sucedido. https://t.co/y9L9GdF1FK pic.twitter.com/4WRyDHSbqE — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 7, 2025

El video, que se volvió viral, ha sido una prueba fundamental para las autoridades, que ya adelantan investigaciones para dar con los responsables. El hecho ha causado gran preocupación entre los habitantes de Sibaté y entre otros motociclistas que trabajan con plataformas digitales, quienes piden una mayor presencia policial debido al aumento de los robos en la zona.

La moto fue recuperada y la madre de uno de los implicados pidió disculpas

Pocas horas después del asalto, la motocicleta fue recuperada por la Policía y devuelta a su dueño. Según versiones compartidas en redes sociales, una pieza clave en la recuperación fue el arrepentimiento mostrado por uno de los agresores, motivado por su madre.

En un audio que circula en internet, la mujer, madre de uno de los presuntos ladrones, lamenta lo sucedido y ofrece disculpas públicas: “Todos me conocen en el barrio. Yo no estoy allá ahora, pero desafortunadamente es mi hijo. Quiero pedir perdón a la familia afectada. La policía me contactó anoche, y mi hijo ya devolvió la moto”.

El testimonio de la mujer y la entrega voluntaria del vehículo fueron tomados en cuenta por las autoridades, que continúan investigando para identificar plenamente a los demás involucrados y esclarecer todos los detalles del caso.