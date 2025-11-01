Nació Ámbar, la tercera cría de cóndor andino bajo incubación artificial en Colombia

La Fundación Parque Jaime Duque, ubicada en el municipio de Tocancipá, anunció el nacimiento de Ámbar, una cría de cóndor de los Andes que marca un nuevo hito en los esfuerzos de conservación de esta especie en peligro de extinción.

La pequeña ave nació el pasado viernes 31 de octubre de 2025, a las 10:18 de la mañana, con un peso de 203 gramos, después de un complejo proceso de incubación artificial que se extendió por 62 días.

El nacimiento de Ámbar representa un avance significativo dentro del Programa de Conservación del Cóndor de los Andes en Colombia, liderado por el Parque Jaime Duque en alianza con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Ministerio de Ambiente.

La Fundación destacó que esta es la tercera cría nacida mediante incubación artificial, después de Rafiki, nacido en julio de 2024, y Wayra, que llegó al mundo en septiembre del mismo año a través del mismo método.



El proceso de nacimiento de Ámbar fue minucioso: la eclosión del huevo tomó 66 horas, y el momento de ruptura de la cáscara requirió asistencia técnica durante 18 minutos. A pesar de que el padre de la cría la rechazó en los primeros días de incubación, los expertos del parque lograron salvarla y garantizar su desarrollo.

“Su nacimiento es una muestra de fortaleza, de luz y de esperanza para nuestra especie insignia”, expresó la Fundación en su comunicado, al agradecer a los visitantes y aliados que han acompañado el proceso.

El cóndor de los Andes, que hace parte del escudo nacional, enfrenta una situación crítica. Según el Censo Nacional de Cóndor Andino realizado en 2021, para ese año apenas existían unos 60 ejemplares silvestres en todo el país. En este contexto, desde hace 13 años el Parque Jaime Duque ha trabajado en la reproducción, cría y liberación de cóndores.

Rafael Torres, director general del Parque Jaime Duque, aseguró en entrevista con Blu Radio, en septiembre, que lo más importante de estos logros “es el impacto que generan en la sociedad. La gente entiende que, como colombianos, tenemos que cuidar el ecosistema, las especies, nuestros símbolos”.

Ámbar, Rafiki y Wayra forman parte de una generación de cóndores que, una vez completado su desarrollo y entrenamiento, podrían ser liberados en su hábitat natural. Con ello se busca fortalecer las poblaciones silvestres y contribuir a la restauración de esta especie en peligro de extinción.