Revelan video en el que capturan al feminicida de Rosa Mayerly Olaya en el Homecenter de Soacha

El pasado domingo 12 de julio, Rosa Mayerly Olaya fue asesinada por un hombre en el centro comercial Mercurio de Soacha. Ante ello, Noticias Caracol reveló un video en el que se observa cómo clientes y trabajadores reaccionaron al brutal ataque con arma blanca contra la mujer, quien cumplía su jornada laboral en el Homecenter del municipio.

De acuerdo con lo revelado por el alcalde Julián Sánchez, ‘Perico’, el ataque fue perpetrado durante la tarde del domingo y, según las autoridades, Rosa Mayerly recibió cuatro heridas. Aunque fue trasladada al Hospital Cardiovascular, donde los médicos intentaron salvarle la vida, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En la grabación se observa a varias personas que realizaban compras para el hogar acercándose al lugar donde quedó tendida la víctima, mientras intentaban controlar la situación y evitar que el presunto feminicida abandonara la escena del crimen. Finalmente, el hombre fue reducido y capturado en el lugar, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía para el inicio del proceso judicial correspondiente.

#Colombia | El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, se pronunció sobre el feminicidio de una mujer en un centro comercial del municipio. Esto es lo que se sabe del caso.



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Homecenter se pronunció tras ataque a su empleada

El Homecenter de Soacha emitió un comunicado lamentando lo ocurrido el pasado domingo 12 de julio al interior de sus instalaciones: “Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo, cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”, señaló la empresa.

Homecenter emite comunicado sobre asesinato de mujer X: @Homecenter_co

La entidad afirmó que está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de Mayerly Olaya: “Hay una persona que fue capturada oportunamente por las autoridades, quienes en adelante son las encargadas de la investigación y custodia”.

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Mayerly era víctima de presunto acoso antes de su muerte

De acuerdo con la investigación, el señalado conoció a la mujer en febrero de este año, cuando visitó el Homecenter donde ella trabajaba desde hacía casi cinco años. La Fiscalía indicó que, tras recibir una respuesta negativa a su interés por iniciar una relación, el hombre habría comenzado a tener actitudes de persecución y hostigamiento que aumentaron con el paso de los meses.

Entre la información obtenida, la mujer habría sido perseguida de manera constante. De hecho, en dos oportunidades fue necesario el apoyo de las autoridades, que la acompañaron desde su lugar de trabajo hasta su vivienda para evitar nuevas intimidaciones. Además, el 10 de mayo y el 5 de junio, el hombre habría llegado hasta la casa de la madre y de la expareja de Rosa para buscarla e intimidarla.