Al menos 3.000 jóvenes de Cali recibirán becas para estudiar programas de tecnología e innovación

En medio del proceso de recuperar la economía de Cali tras la emergencia del 10 de agosto, llegan importantes eventos que ponen los ojos del mundo en la ciudad.

Esta vez, la Smart City Expo se realizará en la capital del Valle del Cauca y en la que se espera reunir más de 3.000 asistentes.

La Smart City Expo es un encuentro internacional de ciudades inteligentes, que se realizará los días 30 de septiembre y 1 de octubre, y busca posicionar a Cali como una ciudad líder en la implementación de nuevas tecnologías y por supuesto la generación de oportunidades.

"Vamos a tener a 75 conferencistas internacionales e internacionales que vienen de toda Latinoamérica: Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, México, pero además de Dinamarca, de Singapur, de Países Bajos, de España, que van a venir a hablar qué está pasando en el mundo sobre ciudades inteligentes, movilidad inteligente. La parte de energías renovables y medio ambiente. La gestión de emergencias y una ciudad resiliente. Y por último, la innovación pública", señaló María Eugenia Lloreda, es la asesora lider de la Smart City Expo de la Alcaldía de Cali.

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También se busca impulsar el desarrollo de la ciudad a nivel de oportunidades. Por esta razón, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la creación de becas en tecnología para que los jóvenes puedan aportar en la reconstrucción de la ciudad, desde la innovación.

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"A partir de este momento ofrecemos 8.000 becas para formación en tecnología, para que se puedan inscribir jóvenes y, de esa manera, puedan proyectarse para la reconstrucción de Cali. Hoy nos encontramos en Yawa, este es el corazón de la comuna 19, la más afectada por el sismo, en los próximos meses iniciaremos la construcción del segundo edificio de Yawa para que esta zona se vuelva el motor del desarrollo económico futuro de la ciudad", indicó Eder.

Por su parte, Alexander Mondragón, director del departamento de las Tecnologías de la Información y comunicaciones de Cali, confirmó que la ciudad cuenta con unas sólidas bases para su conversión a una ciudad inteligente, llena de oportunidades.

"Tenemos una infraestructura tecnológica consolidada con un lago de datos que almacena información para todo el tema inteligencia artificial, modelos predictivos de integración de datos. Por otro lado, tenemos una red de laboratorios de innovación digital que van a formar ese ciudadano y conozcan cada una de esas apuestas porque es muy importante no solamente los elementos tecnológicos sino también el conocimiento por parte de la ciudadanía", indicó el director del DATIC.