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Alerta en Cali por bajo nivel de ríos que abastecen de agua la ladera de la ciudad

El bajo caudal de estos ríos obligó a Emcali a realizar ajustes a su operación para evitar un racionamiento de agua potable.

Bajo nivel de los ríos Cali y Meléndez en Cali.
Bajo nivel de los ríos Cali y Meléndez en Cali.
Foto: Emcali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Las Empresas Municipales de Cali permanecen en alerta por los bajos niveles de los ríos Cali y Meléndez, por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad, debido a que estos afluentes son las principales fuentes de abastecimiento de agua en la zona de ladera de la capital del Valle del Cauca.

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De manera permanente se está haciendo el monitoreo de estos ríos, y ya se activó el protocolo de estiaje para fortalecer la red alta del acueducto para suministrarla con el Río Cauca, ya se realizaron los ajustes necesarios para así evitar un posible racionamiento de agua, principalmente en las comunas 18 y 20.

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"El río Meléndez ya está alrededor de 300 litros por segundo y el río Cali ha venido presentando una decadencia significativa en su nivel. Emcali hoy está haciendo todas las maniobras técnicas operativas para mantener el servicio. Hay que recordar que el 80% del agua de la ciudadanía caleño proviene de la red baja, o sea del río Cauca, y la interconectamos a través de nuestro sistema de bombeo", señaló Diego Carabalí, gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali.

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Ante este panorama y teniendo en cuenta que el fenómeno de El Niño en el país no ha llegado a su punto más alto, las autoridades reiteraron su llamado al uso responsable del agua, y advirtiendo que si algún ciudadano es sorprendido malgastando este servicio, podría ser sancionado.

"Recomendamos mucho a la ciudadanía que hagan un uso racional. Cuando se estén bañando, por favor tomen duchas cortas, no dejen la llave abierta. Si tienen daños en las viviendas, estos daños demandan mucha agua, repárenlos a tiempo. No lavemos fachadas con mangueras, no lavemos vehículos con mangueras y repórten cualquier anomalía que vean", finalizó Carabalí.

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