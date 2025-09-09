Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atentado en fiesta del oriente de Cali estaría dirigido a jefe de banda de microtráfico: Policía

Atentado en fiesta del oriente de Cali estaría dirigido a jefe de banda de microtráfico: Policía

La explosión causó heridas a dos integrantes de un mariachi que amenizaba la celebración.

Atentado contra una vivienda en el oriente de Cali
Atentado contra una vivienda en el oriente de Cali.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:09 p. m.

La Policía Metropolitana de Cali entregó más detalles del atentado ocurrido en la noche del lunes 09 de septiembre, en el barrio Unión de Vivienda Popular, donde dos delincuentes arrojaron una granada contra una casa en la que se realizaba una fiesta.

Al parecer, el objetivo del ataque sería uno de los asistentes de la celebración, conocido como alias 'Leo', quien sería el líder de la banda criminal que controla el microtráfico en esta zona de la ciudad y había salido de la cárcel recientemente; junto a él estaba alias Humberto, anfitrión de la fiesta.

"Dos personas que se encontraban en el lugar registran antecedentes, fueron capturadas por la Policía Nacional en la vigencia 2024. Se dedicaban, en su momento hace cinco años, al porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, fueron capturados y condenados. Uno de ellos hace un mes que salió de la cárcel, y estaban celebrando un cumpleaños", indicó el comandante de la Policía de Cali, el general Henry Bello.

Tanto alias 'Leo' como alias 'Humberto', formarían parte de la misma banda criminal cuyo cabecilla principal es alias 'Chinga Pipe', quien fue capturado el pasado 28 de agosto después de protagonizar una balacera en la que utilizó un fusil en plena avenida Ciudad de Cali. El atentado de la noche anterior, sería consecuencia de la disputa que este último tendría con otro sujeto conocido como alias 'Dimax'.

"Lo que estamos estableciendo es que presuntamente hay una relación, desde el 28 de agosto estamos adelantando la investigación que nos permitió capturar al delincuente conocido como alias 'Chinga Pipe' y lo que sucedió ese día fue una confrontación que sostiene con otro delincuente conocido como alias 'Dimax'. Vamos a establecer si el atentado en La Unión tiene alguna relación con estos dos delincuentes mencionados", añadió el general.

Por otra parte, la Policía reiteró que las dos personas que resultaron heridas con la explosión no eran asistentes de la fiesta, sino que eran mariachis contratados para amenizar la celebración, ellos resultaron con heridas en sus extremidades por las esquirlas.

