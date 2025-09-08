Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de militares
Vía al Llano
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atentado con granada contra una vivienda en Cali dejó tres personas heridas

Atentado con granada contra una vivienda en Cali dejó tres personas heridas

El ataque se produjo, puntualmente, en el barrio La Unión, del oriente de la capital del Valle.

ataque-con-granada-contra-casa-en-el-oriente-de-cali.jpg
Ataque con granada contra vivienda en el oriente de Cali.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:05 p. m.

Autoridades confirmaron que una granada fue lanzada contra una vivienda en el barrio La Unión, oriente de Cali. En el hecho tres personas resultaron lesionadas. Autoridades hacen presencia en la zona.

Lo que se conoce a esta hora es que, según las autoridades confirman, hombres, al parecer en motocicleta, llegaron hasta una vivienda del sector y lanzaron un artefacto explosivo que sería tipo granada, dejando como resultado hasta el momento tres personas heridas. Estas personas fueron trasladas hasta un centro asistencial cercano al sector. Dice la comunidad que entre los heridos se encuentra un menor de edad pero esta información aún no ha sido confirmada

De inmediato las autoridades acordonaron la zona donde a esta hora permanece cerrada para garantizar seguridad a la comunidad aledaña de este sitio. Aún no se conocen las primeras hipótesis de este atentado, posiblemente se trataría por disputas entre bandas criminales que operan en esta zona , sin embargo estamos a la espera del reporte oficial por parte de las autoridades

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Valle del Cauca

Seguridad ciudadana