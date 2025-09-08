Atentado con granada contra una vivienda en Cali dejó tres personas heridas

Autoridades confirmaron que una granada fue lanzada contra una vivienda en el barrio La Unión, oriente de Cali. En el hecho tres personas resultaron lesionadas. Autoridades hacen presencia en la zona.

Lo que se conoce a esta hora es que, según las autoridades confirman, hombres, al parecer en motocicleta, llegaron hasta una vivienda del sector y lanzaron un artefacto explosivo que sería tipo granada, dejando como resultado hasta el momento tres personas heridas. Estas personas fueron trasladas hasta un centro asistencial cercano al sector. Dice la comunidad que entre los heridos se encuentra un menor de edad pero esta información aún no ha sido confirmada

De inmediato las autoridades acordonaron la zona donde a esta hora permanece cerrada para garantizar seguridad a la comunidad aledaña de este sitio. Aún no se conocen las primeras hipótesis de este atentado, posiblemente se trataría por disputas entre bandas criminales que operan en esta zona , sin embargo estamos a la espera del reporte oficial por parte de las autoridades

Noticia en desarrollo...