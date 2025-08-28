Publicidad

Pacífico  / Atentado sicarial en Cali con armas de largo alcance; hay dos heridos

Atentado sicarial en Cali con armas de largo alcance; hay dos heridos

Un ataque armado con armas de largo alcance tuvo lugar en el oriente de Cali, dejando una camioneta blanca con múltiples impactos de bala

El hecho ocurrió en el oriente de Cali, avenida ciudad de Cali.
El hecho ocurrió en el oriente de Cali, avenida ciudad de Cali.
suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 08:12 p. m.

Las autoridades en Cali reportaron un atentado sicarial ocurrido en la avenida Ciudad de Cali, en el oriente de la ciudad. Según las primeras versiones, el ataque habría sido perpetrado con armas de largo alcance, aunque aún se desconoce con precisión el número de víctimas y su estado de salud.

Testigos y usuarios de redes sociales han compartido imágenes que muestran una camioneta blanca con múltiples impactos de bala, evidencia del violento suceso. Inicialmente, se habla de al menos dos personas lesionadas, pero las autoridades continúan en la zona realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

La Policía de Cali ya se encuentra en el lugar para garantizar la seguridad y avanzar en las indagaciones que permitan identificar a los responsables de este atentado

Noticias en desarrollo.

