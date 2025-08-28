Publicidad

Vandalismo mantiene fuera de operación parte del sistema semafórico de Cali

Según Secretaria de Movilidad de Cali, 95 intercesiones han sido vandalizadas en lo que va del 2025

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 06:34 p. m.

La red semafórica de la ciudad de Cali enfrenta una creciente ola de vandalismo que no solo genera millonarios costos en reparaciones, sino que también pone en riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.

Según Secretaría de Movilidad, de las 507 intercesiones que tiene Cali se han vandalizado 95 en lo que va de este año.

"Los actos vandálicos más comunes incluyen el robo de cableado, daños a las cajas de control, destrucción de luces y manipulación indebida de los tiempos de los semáforos", señaló el subsecretario de movilidad sostenible Carlos Santa Coloma

"Una situación similar ocurre con los mal llamados semáforos inteligentes, que continúan bajo responsabilidad del contratista que los instaló, en este caso, Metrocali. Mientras no se entreguen formalmente a la ciudad, el mantenimiento y atención de fallas siguen estando fuera del control directo de la administración local", puntualizó Coloma

Las vías que actualmente la ciudadanía denuncia con este tipo de fallas son, la carrera 5, barrio el Ingenio y calle 70. El llamado de la administración es a denunciar y proteger estos activos públicos.

“La ciudadanía juega un rol fundamental en el cuidado de estos elementos. El vandalismo no solo afecta la movilidad, también pone en riesgo la vida de peatones y conductores”, señalaron desde la Secretaría de Movilidad.

