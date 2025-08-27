Alcaldía de Cali otorgará subsidios de vivienda a familias afectadas por varios atentados

Más de 200 familias en Cali han resultado afectadas tras el atentado con explosivos ocurrido la semana pasada, el cual dejó 152 edificaciones dañadas, entre viviendas y establecimientos comerciales.

La onda explosiva causó serios perjuicios a la infraestructura del sector, dejando a decenas de personas sin hogar y sin medios para continuar con sus actividades económicas.

Ante esta emergencia, la Alcaldía de Cali, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, anunció que estas familias serán priorizadas en el programa de subsidios para el mejoramiento de vivienda, como parte de la estrategia institucional para atender la emergencia y brindar una solución a mediano plazo.

"Estamos sacando un decreto que va a permitir que las familias que hayan sido victimas de estos ataques terroristas ya se en la Base, pero también en el sector Los Mangos, Jorge Eliecer Gaitán, Meléndez, Manuela Beltrán, es decir de los otros barrios para que también puedan acceder a estos beneficios", señaló Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Mientras tanto, el sector privado de la ciudad sigue movilizándose para recolectar fondos, materiales de construcción y alimentos para los damnificados.

Empresas y ciudadanos han ofrecido su apoyo a través de diferentes campañas solidarias que buscan aliviar la situación de quienes lo perdieron todo.

Además, se han dispuesto técnicos en construcción, personal del sector hotelero y funcionarios locales para brindar asistencia directa a los comerciantes afectados en la zona del atentado.

"Organizado el censo estamos identificado los materiales que se requieran, algunas casas habrá que destruirlas completamente para reconstruir otras, solo aspectos de mejoramientos, estamos trabajando con nuestros propios recursos", expresó la gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

Así mismo, continúan habilitados puntos de acopio en el sótano de la Gobernación del Valle y en diferentes centros comerciales, donde la ciudadanía puede llevar sus donaciones. Para quienes deseen contribuir, los puntos de recolección de ayudas siguen disponibles y reciben productos de primera necesidad, ropa en buen estado, kits de aseo, alimentos no perecederos y materiales de construcción.