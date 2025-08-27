Alejandro Rodríguez, arquero del Cali, reveló el secreto de su éxito en los penales: "Es clave"

El arquero del Deportivo Cali, Alejandro Rodríguez, habló en Blog Deportivo de Blu Radio sobre su presente en el club, su desempeño bajo los tres palos y las herramientas que lo han convertido en un especialista en atajar penales. De 14 cobros que le han pateado, ya ha contenido 6, y mantiene un promedio cercano de tres atajadas claves por partido.

Rodríguez explicó que gran parte de su éxito se debe al trabajo diario, pero también a la intuición: “(Para atajar penales) principalmente es el trabajo del día a día, esa es la herramienta principal. Es también, básicamente, un poco de intuición a la hora de ejecución. Yo lo manejo por ese lado de la intuición a la hora de ejecutar”, afirmó.

El guardameta también resaltó la importancia de la preparación mental para enfrentar estos retos: “Me parece importante el auto-diálogo positivo, que se trabaja con el psicólogo y es también una herramienta principal”, aseguró.

Rodríguez, quien se ha convertido en pieza clave para el Deportivo Cali, destacó su satisfacción por ayudar al equipo: “Muy contento principalmente de poder ayudar al equipo, a los compañeros, que es lo importante. Eso me llena mucho, obviamente poder conseguir victorias y puntos, que es por lo que se trabaja”. Además, confesó su admiración por Óscar Córdoba: “Me gusta mucho ver videos de Óscar Córdoba, es un referente muy importante para mí, tenía muy claro cómo manejar el área, era un arquero muy completo”.

En su paso por River Plate, Rodríguez no solo adquirió conceptos tácticos, sino que también vivió de cerca la cultura y la pasión del fútbol argentino: “En River Plate aprendí muchas cosas: movimientos, lo táctico, pero lo que más me llevé fue su cultura, la pasión por el fútbol, es un espectáculo estar allá”.

Finalmente, valoró el respaldo de la afición del Deportivo Cali, en especial el de los más pequeños: “Es muy bonito poder sentir el apoyo, es muy lindo ver el estadio lleno y conocer este amor de los niños hacia el club”.