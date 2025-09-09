Atentan contra secretario de Gobierno de Pradera, Valle; su estado es crítico

Hombres armados llegaron hasta el parque principal del municipio de Pradera, Valle, y atacaron a disparos contra el secretario de gobierno José Dorian Jiménez.

Los hechos se registraron mientras el funcionario se encontraba departiendo con unos amigos y viendo el partido de la Selección Colombia.

De inmediato, la comunidad que se encontraba cerca del atentado corrió auxiliarlo y fue trasladado hasta un centro asistencial cercano, donde su estado de salud es crítico.

En el hecho, otra persona también resultó herida , al parecer de trataría de una mujer, quien aún no se conoce la identidad.

Por el momento, las autoridades realizan un plan candado para lograr la captura de estos dos sujetos que, al parecer, se movilizaba en una motocicleta.

Se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades pertinentes.