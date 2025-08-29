Balacera en el oriente de Cali fue resultado de un enfrentamiento entre bandas criminales

La balacera ocurrida en el barrio el Vallado en la noche del pasado jueves en Cali, que inicialmente dejó un muerto y ocho heridos, fue producto de un enfrentamiento entre dos bandas criminales que delinquen en el oriente de la ciudad, especialmente en el sector de El Retiro, así lo confirmó la Policía Metropolitana de Cali.

Según las autoridades, el blanco del atentado sicarial era alias 'Chinga Pipe', uno de los cabecillas de estas bandas, quien fue atacado por hombres al mando de alias 'Dimax', sin embargo, sus acompañantes reaccionaron, generando así el intercambio de disparos que generó pánico en la zona.

En medio del enfrentamiento murió un transeúnte identificado como Javier Tello Escobar, quien fue alcanzado por una bala perdida. Horas después, uno de los ocho heridos involucrados en la balacera también falleció en un centro asistencial.

"Alias 'Chinga Pipe' tiene una detención domiciliaria desde el año 2024 y, al continuar con la inspección en el lugar de los hechos, se encuentran un fusil calibre 556, tres pistolas nueve milímetros, también se incauta otra arma de fuego y dispositivos móviles de los involucrados ", explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali.

Llama la atención que los hombre que acompañan y protegían a alias 'Chinga Pipe' y él mismo, contaban con permisos impresos para portar las armas que tenían, al parecer, respaldados por empresas de vigilancia privada, una situación que será investigada por las autoridades.

"Podemos establecer que es una confrontación que tienen estos dos delincuentes, alias 'Dimax' y alias 'Chinga Pipe', asociada a las rentas criminales, el narcotráfico, ajustes de cuentas por homicidios selectivos en el departamento. Vamos a investigar esos permisos a través de empresas de vigilancia para establecer con los documentólogos si estos son originales o tienen la presunción de falsedad", añadió el general Bello.

Una vez las autoridades atendieron el caso, se logró la captura de alias 'Chinga Pipe' y Richard Armando Torres Londoño, uno de los hombres de confianza del otro grupo involucrado en el enfrentamiento.