Bandas ilegales ocupan 515 viviendas deshabitadas en Buenaventura, Valle

Las autoridades identificaron en las últimas horas alrededor de 515 viviendas abandonadas en diferentes sectores de Buenaventura, las cuales están siendo utilizadas por bandas criminales que operan en la zona para actividades ilegales, lo que estaría afectando aún más la seguridad del distrito.

De acuerdo con denuncias de la Policía, en dichas viviendas estarían integrantes de las bandas 'Los Shotas', 'Los Espartanos' y 'Los Chiquillos', quienes presuntamente ocupan estos predios.

“Hemos encontrado 515 casas abandonadas a causa de los actores delincuenciales. Es necesario empezar a identificar los predios, porque desde ahí estas estructuras los están utilizando como puntos de observación para alertar si pasa o no la Policía”, afirmó el coronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito de Buenaventura.

La Policía ha focalizado ciertos puntos en diferentes zonas para intervenir estas viviendas en los próximos días, ya que eran ocupadas por familias que tuvieron que abandonarlas debido al conflicto armado que se vive en Buenaventura.