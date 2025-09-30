En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Bandas ilegales ocupan 515 viviendas deshabitadas en Buenaventura, Valle

Bandas ilegales ocupan 515 viviendas deshabitadas en Buenaventura, Valle

Las casas fueron abandonadas por familias que salieron desplazadas por la violencia, y están siendo utilizadas por delincuentes para almacenar armas y evadir las operaciones de la Fuerza Pública.

Bandas delincuenciales se tomaron la comuna 12 de Buenaventura, Valle
Bandas delincuenciales se tomaron la comuna 12 de Buenaventura, Valle.
Foto: Alcaldía de Buenaventura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Las autoridades identificaron en las últimas horas alrededor de 515 viviendas abandonadas en diferentes sectores de Buenaventura, las cuales están siendo utilizadas por bandas criminales que operan en la zona para actividades ilegales, lo que estaría afectando aún más la seguridad del distrito.

De acuerdo con denuncias de la Policía, en dichas viviendas estarían integrantes de las bandas 'Los Shotas', 'Los Espartanos' y 'Los Chiquillos', quienes presuntamente ocupan estos predios.

“Hemos encontrado 515 casas abandonadas a causa de los actores delincuenciales. Es necesario empezar a identificar los predios, porque desde ahí estas estructuras los están utilizando como puntos de observación para alertar si pasa o no la Policía”, afirmó el coronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito de Buenaventura.

La Policía ha focalizado ciertos puntos en diferentes zonas para intervenir estas viviendas en los próximos días, ya que eran ocupadas por familias que tuvieron que abandonarlas debido al conflicto armado que se vive en Buenaventura.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Buenaventura

Noticias de hoy

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad