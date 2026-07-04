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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cae cargamento de cerca de cuatro toneladas de marihuana en el Valle del Cauca

Cae cargamento de cerca de cuatro toneladas de marihuana en el Valle del Cauca

La droga fue hallada en un camión interceptado en la vía Cali-Andalucía, a la altura de El Cerrito. El cargamento estaría avaluado en más de $3.000 millones.

Cerca de cuatro toneladas de droga fueron incautadas en el Valle
Tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

La Policía Nacional incautó 3.870 kilogramos de marihuana tipo creepy durante un operativo de control realizado en la vía Cali-Andalucía, a la altura del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. En el procedimiento fue capturado el conductor de un vehículo de carga que transportaba el estupefaciente.

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El hallazgo se produjo durante labores de registro e inspección adelantadas por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte. Dentro del furgón del camión fueron encontrados 149 paquetes con marihuana, los cuales, según las autoridades, eran movilizados desde Caloto, Cauca, con destino a Pereira, Risaralda.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía junto con la droga, el vehículo y dos teléfonos celulares. La Policía indicó que el cargamento tendría un valor cercano a los $3.045 millones y que con esta incautación se evitó la comercialización de aproximadamente 3,87 millones de dosis, afectando las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Este resultado representa un contundente golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico. Los controles permanentes en los corredores viales del país continúan demostrando su efectividad para impedir el transporte de grandes cargamentos de droga hacia los centros de distribución”, afirmó el coronel Andrés Vaca, director encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

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