Líder indígena de Cauca solicita al presidente Petro devolver tierras del pueblo guambiano

El exconstituyente y líder indígena de la etnia Misak, del Cauca, Lorenzo Muelas, lanzó una nueva denuncia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, al asegurar que se habrían invadido tierras legalmente reconocidas con títulos al pueblo guambiano, entregándolas a otras comunidades indígenas del Cauca mediante lo que calificó como "títulos ficticios".

“Otras comunidades invaden sobre unas tierras legalmente reconocidas, con títulos reconocidos por el Gobierno Nacional. El Presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Regional Indígena del Cauca se trasplantaron otros títulos ficticios en las tierras guambianas”, dijo durante su discurso.

El líder indígena afirmó que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de terminar su Gobierno, resuelva la situación y ordene desocupar las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes hoy las ocupan.

Muelas señaló directamente a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, quien fue la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, y la acusó de haber ofrecido más de tres millones de votos para las pasadas elecciones.



“Fue la ambición de los votos que Aida Quilcué. Ella ofreció tres o cuatro millones de votos para la elección pasada, provocando que la Agencia Nacional de Tierras fuera capaz de reconocer unas resoluciones, títulos ficticios sobre unas tierras legales”, siguió diciendo.

El líder indígena reiteró que estas actuaciones han profundizado las tensiones en el territorio y pidió al presidente Petro que, antes de concluir su mandato, resuelva la situación y ordene la devolución de las tierras que, según él, fueron invadidas y no pertenecen a quienes actualmente las ocupan.

Muelas insistió en que el Estado debe revisar las decisiones adoptadas sobre estos predios y corregir lo que considera una afectación directa a los derechos históricos y legales del pueblo guambiano.

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La denuncia fue hecha en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, en Barranquilla.