Cali muestra a los ciudadanos en qué se está gastando los 3,5 billones de la deuda pública

Este miércoles, Cali dio un paso importante hacia la transparencia con el lanzamiento de la nueva sección ‘Invertir para Crecer’ en la plataforma ‘¡Pa’ que Veás!’.

Desde ahora, todos los caleños tendrán acceso directo a toda la información sobre la deuda de la ciudad, que asciende a 3,5 billones de pesos. Con esto, Cali se convierte en la primera ciudad en Colombia en abrir por completo los detalles de su deuda pública.

La nueva herramienta permitirá que los ciudadanos puedan consultar, de forma sencilla, todo lo relacionado con los créditos que la Alcaldía ha firmado con los bancos, los proyectos que se están financiando con esos recursos y cómo se está ejecutando cada peso de la deuda.

La plataforma contará con contratos, una línea de tiempo interactiva de los pagos y videos explicativos para hacer más claro el proceso, incluso con respuestas a preguntas frecuentes.

El alcalde Alejandro Eder, resaltó que esta iniciativa "busca darle a los caleños el poder de saber cómo se están manejando los recursos que han permitido el crecimiento de la ciudad, pero también los compromisos que esto implica."

La información completa estará disponible de manera gratuita y accesible para todos, sin importar en qué comuna o corregimiento se encuentren en l plataforma ‘¡Pa’ que Veás!’.

Con este avance, Cali no solo apuesta a la transparencia, sino también a la participación ciudadana, dando a cada caleño las herramientas para conocer, entender y evaluar cómo se están manejando los recursos públicos.