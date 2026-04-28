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Camioneros se niegan a viajar hacia Valle, Cauca, y Nariño por inseguridad en vía Panamericana

Esta situación incrementa el riesgo de desabastecimiento en los departamentos de Cauca y Nariño.

camioneros en colombia.jpg
Camioneros en Colombia.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Los transportadores de carga del país están dejando de viajar al municipio de Jamundí, y a los departamentos de Cauca y Nariño, tras la escalada terrorista en la región, y los múltiples hechos de inseguridad de los que son víctimas constantemente.

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Camioneros anunció que sus agremiados se abstendrán de prestar el servicio de transporte de carga en el sur del país hasta no tener condiciones de seguridad reales.

Además, aseguraron que diariamente se reportan afectaciones, tanto para los vehículos, como la mercancía, y en especial a su integridad, en este esta zona del país, principalmente en la vía Panamericana.

"Hoy el Cauca ocupa el puesto número uno como el departamento más inseguro para hacer transporte de carga, por cuenta de que se presentan hurtos de vehículos de carga a plena luz del día, artefactos explosivos, retenes guerrilleros, un sin número de situaciones que realmente hoy hacen que los empresarios se replanteen o evalúen no seguir viniendo hacia el Cauca, porque realmente no hay ninguna garantía de seguridad para poder prestar el servicio de transporte de carga", indicó Nidia Hernández, directora ejecutiva de Colfecar.

Uno de las problemáticas más recurrentes en la zona es el hurto de los vehículos y de la mercancía que estén transportando. Aseguran que el sector de Timba, entre Jamundí, Valle y Buenos Aires, Cauca, se ha convertido en un punto crítico.

"Ahora hemos visto, en los últimos casos que hemos registrado, que Timba es realmente el punto donde están hurtando los vehículos de carga y de todo tipo de mercancías, por eso vemos con frustración que no tenemos ningún apoyo por parte ni el Ejército ni de la Policía en cuanto a la recuperación de los vehículos", añadió.

Esta situación incrementa el riesgo de desabastecimiento en los departamentos de Cauca y Nariño, teniendo en cuenta que gran parte de alimentos y combustibles son suministrados vía terrestre.

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